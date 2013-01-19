  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

اسامی پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت کنکور ارشد فردا اعلام می‌شود

اسامی پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت کنکور ارشد فردا اعلام می‌شود

سخنگوی سازمان سنجش گفت: اسامی پذیرفته شدگان نهایی تکمیل ظرفیت رشته های تحصیلی بورسیه، دارای شرایط خاص، مجازی و بین الملل، آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 91، فردا اعلام می شود.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فهرست اسامی 900 نفر از پذیرفته شدگان نهایی تکمیل ظرفیت رشته های تحصیلی بورسیه، دارای شرایط خاص، مجازی و بین الملل  آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 91، ساعت 16 روز یکشنبه، اول بهمن سال 91 برروی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.

وی ادامه داد: تمام پذیرفته شدگان مذکور ضرورت دارد با در دست داشتن مدارک لازم ثبت نام که در اطلاعیه همراه فهرست اسامی پذیرفته شدگان برروی سایت سازمان قرار می گیرد، در یکی از روزهای شنبه و یکشنبه 7و 8 بهمن ماه برای ثبت نام به دانشگاه و یا موسسه ذیربط مراجعه کنند.
کد مطلب 1794343

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