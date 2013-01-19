وجیه الله چشمه سری، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مصدومان تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: عادل کلاه کج از ناحیه مفصلی که ترقوه را به استخوان کتف وصل می کند دچار آسیب دیدگی شده که درجه آن مشخص نیست و عصر امروز با دریافت جواب ام آر آی وی درجه آسیب دیدگی مشخص می‌شود.

وی در همین خصوص افزود: اگر جواب ام آر آی این بازیکن نشان دهد که درجه آسیب دیدگی مفصل کلاه کج پایین است، با درمان هایی که برای وی در نظر می گیریم به بازی دربی می رسد وگرنه نیاز به درمان های تخصصی خواهد داشت و بهبودی آسیب دیدگی کلاه کج طول خواهد کشید.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص مصدومیت مهدوی کیا نیز تصریح کرد: متاسفانه آشیل پای این بازیکن دچار التهاب شده است و ما مراحل درمانی وی را با جدیت پیگیری می کنیم، تکلیف نهایی این بازیکن دوشنبه مشخص می شود که آیا می تواند در بازی دربی تیم را همراهی کند یا خیر؟

چشمه سری در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت علی کریمی نیز تاکید کرد: کریمی مراحل درمانی خود را به خوبی پشت سر گذاشته است اما باید ببینیم که وی در مرحله دویدن و ضربه زدن به توپ دچار مشکل می شود یا خیر؟ به احتمال فراوان این بازیکن به بازی دربی می رسد.