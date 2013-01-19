صبای قم از حافظ شیراز یک امتیاز گرفت/ صبا در تعقیب فولاد، استقلال و ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، سومین هفته از دور برگشت بازی های مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر رده سنی نوجوانان فوتبال باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه بیست و نهم دی ماه برگزار شد و طی آن تیم‌های لیگ برتر در چندین مسابقه حساس برابر یکدیگر قرار گرفتند که یکی از این بازی ها جدال تیم های صبای قم و حافظ شیراز بود که با نتیجه مساوی 2 بر 2 به پایان رسید.



در حالی که تیم‌های شرکت کننده در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور در چهار گروه دیدارهای مرحله مقدماتی را برگزار می‌کنند تا چهره صعود کننده‌ها به مرحله نهایی مشخص شود، صبای قم در دیدار داخل خانه مقابل تیم فوتبال حافظ شیراز صف آرایی کرد و در این دیدار به سومین تساوی خود در لیگ برتر این فصل دست یافت.



بر اساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ آزادگان متولی برگزاری این رقابت‌ها، تیم‌های فوتبال نوجوانان صبای قم و حافظ شیراز در دهمین هفته لیگ برتر نوجوانان باشگاه‌های کشور در شهر قم به دیدار یکدیگر رفتند که این دیدار دو بر دو مساوی شد.



صبای قم در حالی در پنجمین مسابقه داخل خانه خود از فصل جاری مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور برابر تیم فوتبال حافظ شیراز به تساوی رسید که از 9 بازی قبل خود سه پیروزی، دو تساوی و چهار باخت کسب کرده بود.



شاگردان حامد بختیاری زاده در تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در هفته نخست رقابت‌ها در مجموعه ورزشی تختی اهواز میهمان تیم فوتبال استقلال اهواز بودند که در پایان موفق نشدند به امتیازی برسند و با سه گل مغلوب تیم استقلال اهواز شدند

این در حالی است که صبایی‌ها در هفته سوم در دومین بازی خارج از خانه لیگ برتر این فصل را در جدال با تیم فوتبال نوجوانان حافظ شیراز برگزار کردند و در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک موفق به متوقف کردن تیم حافظ شیراز شدند و به یک امتیاز دست پیدا کردند.



صبای قم در هفته نخست از نیم فصل دوم مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور در خانه خود با نتیجه سه بر دو به تیم استقلال اهواز ناباورانه باخت و در هفته دوم دور برگشت نیز توانست تیم میزبان خود یعنی نفت و گاز گچساران را با تساوی سه بر سه متوقف کرده و با تساوی هفته سوم دور برگشت با حافظ شیراز هم اکنون با 12 امتیاز در مکان چهارم گروه دوم قرار بگیرد.

