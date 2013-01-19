ایثار قم برابر پگاه فارس به پیروزی رسید

علی خوشرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه همچون مراحل اول تا چهارم مقدماتی، با تمام توان خود در مرحله پلی آف رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور حضور یافتیم و برابر تیم پگاه فارس بازی خوبی را از تیم ایثار قم شاهد بودیم.



وی ادامه داد: مرحله اول پلی آف رقابت‌های مقدماتی لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور به مدت دو روز برگزار خواهد شد و خوشبختانه تیم ایثار قم با روحیه‌ای بالا و آماده برای صعود به جمع چهار تیم نیمه نهایی در دو بازی متوالی به مصاف پگاه فارس می رود تا انشاءالله جواز صعود را به دست بیاورد.



مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم ابراز داشت: بر اساس اعلام کمیته بسکتبال با ویلچر فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، دیدارهای مرحله پلی آف رقابت‌های این فصل لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور به میزبانی هیئت مرکزی برگزار می شود.



وی اضافه کرد: تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان ایثار قم نیز که از چهار مقدماتی این رقابت‌ها 10 پیروزی و دو شکست در کارنامه داشت و در مکان نخست جدول رده‌بندی ایستاده بود، برای محرز کردن صعود خود به مرحله نیمه‌پایانی کاملاً آماده به مصاف پگاه فارس رفت و با کسب پیروزی در اولین مصاف با این تیم تنها به پیروزی در یک بازی دیگر نیاز دارد تا برای اولین بار به نیمه نهایی مسابقات قهرمانی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر کشور راه پیدا کند.



تنیس بازان مقاومت قم مغلوب نفت و گاز گچساران شدند



امسال تیم مقاومت به نمایندگی از هیئت تنیس روی میز استان قم با ترکیبی از بازیکنان بومی در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور شرکت کرده است و در تلاش برای صعود به لیگ برتر پینگ پنگ باید با پنج رقیب مدعی خود پیکار کند.



تیم‌های تنیس روی میز مقاومت قم، نفت و گاز گچساران، هیئت بوشهر، هیئت فارس، مناطق نفت خیز جنوب و پتروشیمی مروارید عسلویه شرکت کنندگان در پیکارهای این فصل لیگ دسته اول تنیس روی میز مردان باشگاه‌های کشور هستند.



اما در حالی که هفته اول از دور رفت مسابقات امسال لیگ دسته اول تنیس باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه به پایان رسید و تیم هیئت تنیس روی میز قم نتیجه خوبی در جدال خارجا ز خانه خود در این هفته از رقابت ها کسب نکرد تا با یک بازی و یک باخت فعلا در انتهای جدول رده بندی قرار بگیرد.



در آغاز فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول تنیس روی میز مردان باشگاه‌های کشور، دیدارهای هفته اول از دور رفت برگزار شد که طی آن یک دیدار حساس در شهر گچساران برگزار شد که بازی برگزار شده به شکست تیم تنیس روی میز مقاومت قم برابر نفت و گاز گچساران انجامید.



بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون تنیس روی میز کشور، بازی‌های هفته اول از دور رفت رقابت‌های لیگ دسته اول تنیس روی میز رده سنی بزرگسالان کشور در حالی انجام شد که طی آن در گچساران تیم مقاومت قم برابر نفت و گاز پنج بر سه باخت.

