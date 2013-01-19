  1. ورزش
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۵۱

هفته دوم لیگ شمشیربازی/

دانشگاه آزاد و هیات ساری صدرنشین شدند

دانشگاه آزاد و هیات ساری صدرنشین شدند

هفته دوم مسابقات لیگ سراسری شمشیربازی با صدرنشینی دانشگاه آزاد در رقابت‌های اسلحه سابر و فلوره و صدرنشینی هیات ساری در اسلحه اپه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مسابقات لیگ سراسری شمشیربازی روز جمعه با برگزاری دیدارهای هفته دوم پیگیری شد. در این هفته از رقابت‌ها و پس از برگزاری 32 بازی، تیم هیات ساری در رقابت‌‎های اسلحه اپه اول شد و تیم‌های دانشگاه آزاد و قالیشویی صنعتی برلیان یزد هم به ترتیب دوم وسوم شدند.

در پایان رقابت‌های اسلحه اسلحه فلوره نیز تیم دانشگاه آزاد عنوان نخست را از آن خود کرد. برنجان بتون زاگرس دوم و کریمان کویر کرمان هم سوم شدند. دانشگاه آزاد در اسلحه سابر هم به عنوان نخست دست یافت. در این بخش از مسابقات تیم‌های قالیشویی صنعتی برلیان وهیات ساری  هم به ترتیب دوم وسوم شدند.

مسابقات لیگ سراسری شمشیربازی 6 بهمن ماه با برگزاری دیدارهای هفته سوم پیگیری می‌شود.

کد مطلب 1794362

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