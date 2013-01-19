به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس جدیدترین نظرسنجی صورت گرفته پیش از مراسم تحلیف اوباما که توسط روزنامه نیویورک تایمز و شبکه سی بی اس انجام گرفته است، اکثریت ضعیفی از آمریکایی­ها عملکرد کلی کاری اوباما را تایید می­کنند.

بر اساس این نظرسنجی در حال حاضر 51 درصد آمریکایی­ها از عملکرد کاری اوباما رضایت دارند. این در حالی است که چهار سال پیش، مدت کوتاهی پس از حضور در کاخ سفید، 62 درصد آمریکایی­ها از عملکرد اوباما ابراز رضایت می­کردند.

از سوی دیگر، از هر 10 جمهوری­خواه، 8 نفر از عملکرد اوباما در مواجه با مسئله اشتغال ابراز نارضایتی کرده­اند. این در حالی است که دموکرات­ها از عملکرد اوباما در مواجه با مسئله اشتغال رضایت بالای دارند و از هر 10 دموکرات، 9 نفر عملکرد اوباما در این زمینه را تایید می­کنند. تقریبا نیمی از مستقل­ها از عملکرد اوباما در مواجه با مسئله اشتغال ابراز رضایت و نیمی دیگر ابراز نارضایتی کرده­اند.

درصد رضایتمندی امریکایی­ها از عملکرد اوباما در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری­اش با محبوبیت جرج بوش در همین زمان برابری می­کند. این در حالی است که این درصد در مقایسه با روسای جمهور پیش از بوش، بسیار پایین­تر است.

هر چند وضعیت محبوبیت اوباما در مقایسه با کنگره­ای که در دست جمهوری­خواهان است زیاد هم بد نیست. در حال حاضر 82 درصد آمریکایی­ها از عملکرد کنگره رضایت ندارند. این درصد، بالاترین درصد نارضایتی از دو دهه پیش، زمان آغاز نظرسنجی مشترک نیویورک تایمز و سی بی اس، است. در حالی که به طور کلی هیچ کدام از احزاب اصلی آمریکا، محبوبیت بالایی در میان مردم نداشته‌اند، اما دید مردم آمریکا نسبت به قانون‌گذاران جمهوری­خواه منفی­تر بوده است.

نتایج نظرسنجی گالوپ (%49)، در مقایسه با نظرسنجی نیویورک تایمز/سی بی اس (%51)، حاکی از محبوبیت کمتر اوباما دارد

تقریبا نیمی از آمریکایی­ها جمهوری­خواهان را در مورد مسئله بن­بست پرتگاه مالی آغاز سال نو مقصر می­دانند این نسبت برای اوباما کمتر بوده و از هر سه نفر یک نفر اوباما را در این مورد مقصر می­داند.

بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، نیمی از آمریکایی­ها گفته­اند پس از داستان پرتگاه مالی در مورد توانایی واشنگتن در حل مشکلات آتی تردید دارند.

بر اساس نظرسنجی نیویورک تایمز و سی بی اس، اکثریت آمریکایی­ها نسبت به وضعیت کنونی کشور خود ابراز نگرانی کرده‌اند. در حال حاضر 57 درصد آمریکایی­ها بر این باور هستند که کشورشان در مسیر اشتباهی قرار دارد و تنها 38 درصد بر این باورند که آمریکا در مسیر درستی قرار دارد.

آمریکایی­ها در مورد مسئله بعدی پیش روی سیاستمداران آمریکا یعنی سقف بدهی با جمهوری­خواهان همراه­تر هستند. در حالی که اوباما خواهان افزایش بدون قید و شرط سقف بدهی از سوی جمهوری­خواهان است، تنها 17 درصد آمریکایی­ها با این نظر اوباما موافق هستند و از هر 10 آمریکایی 6 نفر بر این باور است که افزایش سقف بدهی باید با نظر موافق کنگره صورت بگیرد.

بر اساس این نظرسنجی آمریکایی­ها بر این باورند اوباما در چهار سال آینده در نبرد با جمهوری­خواهان دست بالا را خواهد داشت. از هر 10 آمریکایی، 6 نفر معتقد هستند که اوباما در چهار سال پیش رو در عرصه سیاسی تاثیر بیشتری خواهد داشت، این در حالی است که این نسبت برای جمهوری­خواهان نسبت 3 از 10 است.

اعتماد آمریکایی­ها نسبت به اوباما در مقایسه با کنگره بیشتر است و نیمی از آمریکایی­ها معتقد هستند اوباما در مقایسه با کنگره تصمیمات بهتری در مورد مسائل اقتصادی خواهد گرفت.

در مورد مسئله کنترل اسلحه، کمتر از نیمی از آمریکایی­ها سیاست­های اوباما را به سیاست­های جمهوری­خواهان ترجیح می­دهند.

به طور کلی محبوبیت اوباما در طول چهار سال گذشته تا حدی خدشه دار شده است. چهار سال پیش از هر 10 آمریکایی، 6نفر نظر مثبتی نسبت به او داشتند، 1نفر نظر مثبتی نداشت، اما در حال حاضر از هر 3 آمریکایی، یک نفر دیدی منفی نسبت به اوباما دارد.

نظر مثبت آمریکایی­ها در مورد انتخاب کابینه جدید اوباما نسبت به کابینه دوره اول او کاهش یافته است و در حالی که چهار سال پیش 71 درصد آمریکایی­ها انتخاب کابینه اوباما را مورد تایید قرار داده بودند هم اکنون 48 درصد آمریکایی­ها انتخاب­های اوباما برای کابینه جدید خود را مورد تایید قرار داده‌اند.

به طور کلی اکثریت آمریکایی­ها از عملکرد اوباما در مواجه با سیاست خارجه آمریکا ابزار رضایت کرده­اند. از سوی دیگر اکثریت آمریکایی­ها از عملکرد اوباما در مواجه با مشکلات اقتصادی ابراز نارضایتی کرده­اند. در حال حاضر تنها 42 درصد آمریکایی­ها به بهبود شرایط اقتصادی آمریکا در چهار سال پیش رو امیدوار هستند.