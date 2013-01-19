به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس جدیدترین نظرسنجی صورت گرفته پیش از مراسم تحلیف اوباما که توسط روزنامه نیویورک تایمز و شبکه سی بی اس انجام گرفته است، اکثریت ضعیفی از آمریکاییها عملکرد کلی کاری اوباما را تایید میکنند.
بر اساس این نظرسنجی در حال حاضر 51 درصد آمریکاییها از عملکرد کاری اوباما رضایت دارند. این در حالی است که چهار سال پیش، مدت کوتاهی پس از حضور در کاخ سفید، 62 درصد آمریکاییها از عملکرد اوباما ابراز رضایت میکردند.
از سوی دیگر، از هر 10 جمهوریخواه، 8 نفر از عملکرد اوباما در مواجه با مسئله اشتغال ابراز نارضایتی کردهاند. این در حالی است که دموکراتها از عملکرد اوباما در مواجه با مسئله اشتغال رضایت بالای دارند و از هر 10 دموکرات، 9 نفر عملکرد اوباما در این زمینه را تایید میکنند. تقریبا نیمی از مستقلها از عملکرد اوباما در مواجه با مسئله اشتغال ابراز رضایت و نیمی دیگر ابراز نارضایتی کردهاند.
درصد رضایتمندی امریکاییها از عملکرد اوباما در آغاز دوره دوم ریاست جمهوریاش با محبوبیت جرج بوش در همین زمان برابری میکند. این در حالی است که این درصد در مقایسه با روسای جمهور پیش از بوش، بسیار پایینتر است.
هر چند وضعیت محبوبیت اوباما در مقایسه با کنگرهای که در دست جمهوریخواهان است زیاد هم بد نیست. در حال حاضر 82 درصد آمریکاییها از عملکرد کنگره رضایت ندارند. این درصد، بالاترین درصد نارضایتی از دو دهه پیش، زمان آغاز نظرسنجی مشترک نیویورک تایمز و سی بی اس، است. در حالی که به طور کلی هیچ کدام از احزاب اصلی آمریکا، محبوبیت بالایی در میان مردم نداشتهاند، اما دید مردم آمریکا نسبت به قانونگذاران جمهوریخواه منفیتر بوده است.
نتایج نظرسنجی گالوپ (%49)، در مقایسه با نظرسنجی نیویورک تایمز/سی بی اس (%51)، حاکی از محبوبیت کمتر اوباما دارد
تقریبا نیمی از آمریکاییها جمهوریخواهان را در مورد مسئله بنبست پرتگاه مالی آغاز سال نو مقصر میدانند این نسبت برای اوباما کمتر بوده و از هر سه نفر یک نفر اوباما را در این مورد مقصر میداند.
بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، نیمی از آمریکاییها گفتهاند پس از داستان پرتگاه مالی در مورد توانایی واشنگتن در حل مشکلات آتی تردید دارند.
بر اساس نظرسنجی نیویورک تایمز و سی بی اس، اکثریت آمریکاییها نسبت به وضعیت کنونی کشور خود ابراز نگرانی کردهاند. در حال حاضر 57 درصد آمریکاییها بر این باور هستند که کشورشان در مسیر اشتباهی قرار دارد و تنها 38 درصد بر این باورند که آمریکا در مسیر درستی قرار دارد.
آمریکاییها در مورد مسئله بعدی پیش روی سیاستمداران آمریکا یعنی سقف بدهی با جمهوریخواهان همراهتر هستند. در حالی که اوباما خواهان افزایش بدون قید و شرط سقف بدهی از سوی جمهوریخواهان است، تنها 17 درصد آمریکاییها با این نظر اوباما موافق هستند و از هر 10 آمریکایی 6 نفر بر این باور است که افزایش سقف بدهی باید با نظر موافق کنگره صورت بگیرد.
بر اساس این نظرسنجی آمریکاییها بر این باورند اوباما در چهار سال آینده در نبرد با جمهوریخواهان دست بالا را خواهد داشت. از هر 10 آمریکایی، 6 نفر معتقد هستند که اوباما در چهار سال پیش رو در عرصه سیاسی تاثیر بیشتری خواهد داشت، این در حالی است که این نسبت برای جمهوریخواهان نسبت 3 از 10 است.
اعتماد آمریکاییها نسبت به اوباما در مقایسه با کنگره بیشتر است و نیمی از آمریکاییها معتقد هستند اوباما در مقایسه با کنگره تصمیمات بهتری در مورد مسائل اقتصادی خواهد گرفت.
در مورد مسئله کنترل اسلحه، کمتر از نیمی از آمریکاییها سیاستهای اوباما را به سیاستهای جمهوریخواهان ترجیح میدهند.
به طور کلی محبوبیت اوباما در طول چهار سال گذشته تا حدی خدشه دار شده است. چهار سال پیش از هر 10 آمریکایی، 6نفر نظر مثبتی نسبت به او داشتند، 1نفر نظر مثبتی نداشت، اما در حال حاضر از هر 3 آمریکایی، یک نفر دیدی منفی نسبت به اوباما دارد.
نظر مثبت آمریکاییها در مورد انتخاب کابینه جدید اوباما نسبت به کابینه دوره اول او کاهش یافته است و در حالی که چهار سال پیش 71 درصد آمریکاییها انتخاب کابینه اوباما را مورد تایید قرار داده بودند هم اکنون 48 درصد آمریکاییها انتخابهای اوباما برای کابینه جدید خود را مورد تایید قرار دادهاند.
به طور کلی اکثریت آمریکاییها از عملکرد اوباما در مواجه با سیاست خارجه آمریکا ابزار رضایت کردهاند. از سوی دیگر اکثریت آمریکاییها از عملکرد اوباما در مواجه با مشکلات اقتصادی ابراز نارضایتی کردهاند. در حال حاضر تنها 42 درصد آمریکاییها به بهبود شرایط اقتصادی آمریکا در چهار سال پیش رو امیدوار هستند.
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