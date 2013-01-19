آلودگی هوا در تهران طبیعی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گروسی افزود: بیشتر خودروهای شخصی که در تهران تردد می­کنند از شهرهای اطراف وارد این شهر می­شوند، چرا که بسیاری از مردم تهران از مترو استفاده می­کنند.

وی با اشاره به لزوم استفاده متروی تهران به شهرهای اطراف از جمله شهریار ، اسلام شهر و ملارد، اظهار کرد: مشکل آلودگی هوای تهران با بسته­های مدیریتی در دو بخش مدیریت ترافیک و نیروی انسانی بر طرف خواهد شد.

گروسی با تاکید بر گسترش دولت الکترونیک به منظور کاهش ترددهای درون شهری و برون شهری به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا، تصریح کرد: تحقق دولت الکترونیک، موضوع مهمی است که از سوی دولت باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با طرح این سوال از دولت که چرا اعتبارات مصوب مجلس و بودجه قانونی حمل و نقل عمومی به مدیریت شهری پرداخت نمی­شود؟ گفت: 20 الی 30 درصد مشکلات کشور به دلیل تحریم­هاست ولی بقیه موارد به دلیل مشکلات مدیریتی است.

گروسی با بیان این که اعتبارات مصوب مجلس از محل بودجه تامین نمی­شود بلکه باید از محل بودجه در کشور پرداخت شود، افزود: باید از دولت سوال شود چرا این اعتبارات در قالب بودجه داخلی کشور قابل پرداخت است را نمی­پردازد؟

وی با اعلام این که تاکنون سه مصوبه به منظور اتصال متروی تهران به شهریار، قدس و ملارد ارائه شده که توجهی به آن­ها نشده، اضافه کرد: در صورت اجرای این مصوبات از میزان سفر به تهران با خودروی شخصی به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: گسترش امکانات حمل و نقل عمومی و امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای تمامی مردم، در کاهش بار ترافیک و در نتیجه کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوای تهران موثر است.