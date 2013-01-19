آلودگی هوا در تهران طبیعی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گروسی افزود: بیشتر خودروهای شخصی که در تهران تردد میکنند از شهرهای اطراف وارد این شهر میشوند، چرا که بسیاری از مردم تهران از مترو استفاده میکنند.
وی با اشاره به لزوم استفاده متروی تهران به شهرهای اطراف از جمله شهریار ، اسلام شهر و ملارد، اظهار کرد: مشکل آلودگی هوای تهران با بستههای مدیریتی در دو بخش مدیریت ترافیک و نیروی انسانی بر طرف خواهد شد.
گروسی با تاکید بر گسترش دولت الکترونیک به منظور کاهش ترددهای درون شهری و برون شهری به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا، تصریح کرد: تحقق دولت الکترونیک، موضوع مهمی است که از سوی دولت باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با طرح این سوال از دولت که چرا اعتبارات مصوب مجلس و بودجه قانونی حمل و نقل عمومی به مدیریت شهری پرداخت نمیشود؟ گفت: 20 الی 30 درصد مشکلات کشور به دلیل تحریمهاست ولی بقیه موارد به دلیل مشکلات مدیریتی است.
گروسی با بیان این که اعتبارات مصوب مجلس از محل بودجه تامین نمیشود بلکه باید از محل بودجه در کشور پرداخت شود، افزود: باید از دولت سوال شود چرا این اعتبارات در قالب بودجه داخلی کشور قابل پرداخت است را نمیپردازد؟
وی با اعلام این که تاکنون سه مصوبه به منظور اتصال متروی تهران به شهریار، قدس و ملارد ارائه شده که توجهی به آنها نشده، اضافه کرد: در صورت اجرای این مصوبات از میزان سفر به تهران با خودروی شخصی به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: گسترش امکانات حمل و نقل عمومی و امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای تمامی مردم، در کاهش بار ترافیک و در نتیجه کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوای تهران موثر است.
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