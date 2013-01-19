ساختمان جدید آموزش و پرورش نهاوند با اعتبارات استانی احداث نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امینی‌ فرد اظهار داشت: ساختمان جدید نیمه کاره اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند به علت زیر بنای زیاد و طبقات مختلف با اعتبارات استانی قابل ساخت و تکمیل نخواهد بود.

امینی فر گفت: برای باسازی و نوسازی ادارات آموزش و پرورش و مراکز آموزشی استان همدان در سال جاری 17 میلیارد و 100 میلیون تومان اختصاص یافته که تاکنون یک میلیارد و 100 میلیون تومان پرداخت شده است.

وی افزود: دو نمازخانه مراکز آموزشی نهاوند در حال حاضر 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

مدیر کل نوسازی مدارس استان همدان عنوان کرد: در 9 ماه نخست سال جاری شش فضای آموزشی در شهرستان نهاوند تعمیر و نوسازی و 12 کلاس با فضای آموزشی نهاوند اضافه شد.

ابراهیم امینی‌ فرد گفت: با توجه با مشکلات اعتباری سال جاری و وقفه ای که در ساخت مدرسه امام خمینی (ره) نهاوند به وجود آمد کار ساختمانی این مدرسه پایان یافته و تنها محوطه سازی آن باقی مانده که تا پایان سال جاری انجام می شود.

امینی فر گفت: مجموعه نوسازی مدارس با تامین اعتبارات لازم آمادگی رفع نواقص و مشکلات گازکشی و سیستم گرمایشی مدارس را دارد.

وی گفت: باید نسبت به رفع مشکلات سیستم گرمایشی مدارس جدی‌ تر وارد عمل شد تا مشکل آذربایجان غربی تکرار نشود.