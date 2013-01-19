به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گوگل درحال آزمایش کلیدهای یو اس بی، تلفنهای همراه و حتی برخی از جواهرات است که می تواند به عنوان یک کلید فیزیکی عمل کند و دسترسی کاربر به حساب کاربری خود را میسر سازد.

متصدیان امنیتی شرکت گوگل در نظر دارند نتایج این تحقیقات را ماه آینده منتشر کنند و اظهار داشتند که استفاده از این کلیدها به زودی متداول می شود.

گفته می شود این کلید که نام آن یوبی کی (Yubikey) انتخاب شده است، توسط گوگل مورد آزمایش قرار گرفته شده است و با قرار گرفتن در یک لپ تاپ گوگل کاربران توانستند به تمام حسابهای کاربری خود دسترسی داشته باشند

در شماره جدید مجله امنیت و حریم IEEE، اریک گروس نایب رئیس امنیت گوگ و مایانک آپادیای مهندس این شرکت جزئیات این کلید فیزیکی و تراشنه هوشمند داخل آن را شرح داده اند.

بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که کلمه های عبور اینترنتی دیگر برای امنیت کاربران کفایت نمی کند، اما این ابتکار جدید فناوری موجب می شود که کاربر به سادگی یک یو اس بی را داخل پورت رایانه خود کرده و به تمام حسابهای کاربری خود دسترسی داشته باشد.

شرکت گوگل همچنین تراشه های بدون سیمی را که درحال حاضر در برخی از تلفنهای همراه وجود دارد و حتی می توان آنها را در زیور آلات قرار داد نیز مورد آزمایش قرار داده است.

براساس اظهارات این گروه تحقیقاتی، می توان با تلفن هوشمند یا یک حلقه دربرگیرنده یک تراشه هوشمند دسترسی را به حسابهای کاربری ممکن کرد، حتی در شرایطی که تلفن همراه شما در نقطه کور قرار دارد.

یکی از گزینه های این کلیدهای جدید استفاده از کلید یو اس بی به نام یو بی کی (YubiKey) است

کلیدهای یو اس بی را می توان در یک دسته کلید قرار داد، این کلیدها شبیه هویت خوانهایی است که برخی از بانکها برای احراز هویت افراد و بازکردن دسترسی آنها به حسابهای خود استفاده می کنند.