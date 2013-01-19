ورود کبدی به آموزش و پرورش باعث پیشرفت این ورزش خواهد شد

حمید وطن پرست مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کبدی در حال حاضر در غالب انجمن در آموزش و پرورش شکل گرفته است و یک دوره مسابقات پسران نیز در خرداد ماه سال جاری برگزار شد و ادامه روند توجه به این ورزش در آموزش و پرورش مطمئنا به رشد این ورزش کمک شایانی خواهد کرد.

دبیر هیئت کبدی خراسان رضوی افزود: این ورزش پرهیجان، ریشه ای عمیق در آداب و رسوم ایرانیان دارد اما در جهان بنام دو کشور هندوستان و پاکستان به ثبت رسیده است.

وطن پرست گفت: ورزش کبدی در گذشته با نام های مختلفی همچون "زور" در بین ایرانیان شناخته می شده و هنگام برگزاری این بازی سنتی جمعیت قابل توجهی را گرد یکدیگر جمع می کرده است.

وی با اشاره به جهانی شدن این ورزش اظهار کرد: ورزش کبدی از سال 1374تبدیل به فدراسیون شد.

کبدی به مسابقات المپیک راه خواهد یافت



دبیر هیئت کبدی خراسان رضوی افزود: در حال حاضر کشورهای زیادی در هر دوره از مسابقات جهانی کبدی شرکت می کنند و همین قضیه نشان دهنده رشد این ورزش در سراسر جهان است.

وطن پرست بیان کرد: یکی از اهداف برگزار کنندگان مسابقات جهانی کبدی وارد کردن این ورزش به مسابقات المپیک است.

وی گفت: برگزار کنندگان مسابقات جهانی کبدی در حال حاضر تلاش زیادی می کنند تا با رایزنی با مسئولان کمیته برگزاری المپیک آنها را در باره پذیرش ورزش کبدی در مسابقات المپیک قانع کنند.

پنج نفر از اعضای تیم ملی کبدی از خراسان رضوی هستند



داور بین المللی کبدی گفت: از جمله برنامه های پیش روی هیئت کبدی خراسان رضوی شرکت پنج نفر از اعضای تیم ملی کبدی در اردوی آمادگی تیم ملی کبدی و پس از آن اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی است.

وطن پرست افزود: مسابقات آسیایی و جهانی کبدی بهمن ماه سال جاری در دبی برگزار خواهد شد و اعضای تیم ملی کبدی در حال حاضر در خانه کبدی مشغول انجام تمرینات آماده سازی هستند.

وی با اشاره به مشکلات عدیده مالی هیئت کبدی بیان کرد: در اسفند ماه سال جاری نیز مسابقات لیگ دسته یک کشور را داریم که در صورت پیدا شدن یک حامی و اسپانسر مالی حضوری قدرتمندانه در این مسابقات خواهیم داشت.

بزرگترین مشکلمان نبود اسپانسر و حامی مالی است



دبیر هیئت کبدی خراسان رضوی اظهار کرد: ورزش کبدی یکی از کم هزینه ترین ورزش های حال حاضر کشور است اما گاهی اوقات برای برگزاری مسابقات از نظر مالی دچار مشکل می شویم.

وطن پرست افزود: نبود اسپانسر و حامی مالی بزرگترین مشکل ما در هیئت کبدی استان است و اگر می شد بخش صنعت و یا سرمایه داران و یا موسسات مالی استان از تیم کبدی برای شرکت در مسابقات کشور حمایت می کردند این مسئله هم یک کار تبلیغاتی بسیار خوبی برای خود آنها بود هم اینکه مشکلات ورزشکارن ما تا حدود زیادی برطرف می شد.

کبدی استان استعداد های خوبی دارد



وی با اشاره به ظرفیت های بالای خراسان رضوی به منظور سرمایه گذاری و توجه بیشتر به این ورزش بیان کرد: کبدی استان استعدادهای بسیار خوبی دارد.

دبیر هیئت کبدی خراسان رضوی افزود: ورزشکاران استان با درخششی که تاکنون از خودشان نشان داده اند توانسته اند توجهات مسئولان را به کبدی خراسان رضوی جلب کنند.

وطن پرست با اشاره به فعالیت بانوان کبدی کار استان تاکید کرد: ورزش کبدی در هر دو بخش آقایان و بانوان فعال است.

وی اظهار کرد: البته بانوان کبدی کار می توانند با حفظ تمام شئونات اسلامی به انجام این ورزش بپردازند اما نمی دانم چرا در آخرین اعزام ورزشکاران کبدی کار کشور فدراسیون و شورای برون مرزی برای اعزام تیم بانوان به مسابقات خارج از کشور به توافق نرسیدند و تیم ملی بانوان عملا از رفتن به مسابقات جهانی و آسیایی باز ماند.

کبدی چهار رشته دارد



دبیر هیئت کبدی خراسان رضوی با تشریح جزئی تر ورزش کبدی بیان کرد: کبدی چهار رشته دارد که ورزش کاران بر حسب علاقه و وجود شرایط می توانند در هر کدام از رشته های که تمایل دارند فعالیت کنند.

وطن پرست اظهار کرد: کبدی ساحلی، کبدی دایره، کبدی سالنی و کبدی استاندارد چهار رشته ورزش کبدی هستند.

وی افزود: این چهار رشته در چهار سطح مختلف نونهالان، نوجوانان، جوانان، و بزرگسالان و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شود.

دبیر هیئت کبدی خراسان رضوی گفت: کبدی ساحلی همان گونه که از نامش می توان حدث زد بر روی ماسه انجام می شود و کبدی دایره نیز بر روی زمین چمن در دایره ای حدودا 22 متری، و کبدی استاندارد نیز بر روی تا تامی و کبدی سالنی نیز در داخل سالن برگزار می شود.

وطن پرست افزود: البته طول و عرض زمین هر کدام از رشته های کبدی یک مقداری با هم متفاوت است و تعداد بازیکنان در هر رشته نیز کمی متفاوت است.

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گفتگو: رضا آرمانیان