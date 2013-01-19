حجم تجارت کشور به بیش از 73 میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد افزود: حجم تجارت کشور در 9 ماه امسال به بیش از 73 میلیارد دلار رسید. رئیس کل گمرک با اشاره به نقش و وظایف گمرک تصریح کرد: اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات، کنترل و نظارت بر امر ترانزیت کالا از قلمرو کشور، مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی، انجام تشریفات گمرکی واردات و صادرات، ترانزیت داخلی و خارجی و برنامهریزی در راستای سیاستهای اقتصادی دولت و جمعآوری و پردازش آمار بازرگانی خارجی، از مهمترین وظایف گمرک جمهوری اسلامی است.
وی همچنین با اشاره به راهاندازی منطقه آزاد تجاری ماکو، آمادگی گمرک را برای توسعه همکاری با این منطقه با توجه به اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در راستای استانداردسازی رویههای گمرکی و همچنین افزایش تعاملات منطقهای اعلام کرد.
جلالزاده، استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار گفت: گمرکات این استان منطبق با سیاستهای کلان گمرک جمهوری اسلامی و برنامههای تهیه شده در جهت خدماترسانی به بازرگانان و مسافران و کمک به انجام رویههای مختلف ازجمله ترانزیت داخلی و خارجی، واردات و صادرات، تعاونی مرزنشینان، واردات مرزنشینان، امانات پستی، ورود و خروج موقت و... حرکت میکند.
وی با قدردانی از همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران در راهاندازی منطقه آزاد تجاری ماکو و همچنین انجام تشریفات رویه ریلی ترانزیت در گمرک رازی ابراز امیدواری کرد که به همراه رئیس کل گمرک در اولین فرصت از روند تشریفات و فعالیتهای گمرک تمرچین بازدید کند.
رئیس کل گمرک با بیان اینکه صادرات کشور در 9 ماهه امسال به 32 میلیارد دلار رسید، گفت: رشد صادرات غیرنفتی در این مدت نشان میدهد که بهرغم محدودیتها و فشارهای اقتصادی، صادرات غیرنفتی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد افزود: حجم تجارت کشور در 9 ماه امسال به بیش از 73 میلیارد دلار رسید. رئیس کل گمرک با اشاره به نقش و وظایف گمرک تصریح کرد: اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات، کنترل و نظارت بر امر ترانزیت کالا از قلمرو کشور، مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی، انجام تشریفات گمرکی واردات و صادرات، ترانزیت داخلی و خارجی و برنامهریزی در راستای سیاستهای اقتصادی دولت و جمعآوری و پردازش آمار بازرگانی خارجی، از مهمترین وظایف گمرک جمهوری اسلامی است.
نظر شما