  1. سیاست
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۱

سردار سپهر:

نقش سپاه در انتخابات پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

نقش سپاه در انتخابات پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه هیچ گاه از هیچ فردی در انتخابات حمایت نکرده و نمی کند و نقش سپاه در انتخابات و دیگر عرصه ها پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار محمد حسین سپهر در همایش مسئولین روابط عمومی کل و استانی سپاه با اشاره به اهمیت روابط عمومی در این نهاد اظهار داشت: کارکردها و فعالیت های سپاه ، آنرا تبدیل به مجموعه ای بی نظیر در نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.

وی ادامه داد: نقش روابط عمومی در سپاه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که منعکس کننده فعالیت ها و رسالت واقعی سپاه به افکار عمومی و جامعه است و به عنوان پیشانی و تابلوی سپاه محسوب می گردد.

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه همچنین با ارائه راهکارهای تقویت روابط عمومی در سپاه تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد، استفاده حداکثری از نخبگان سرباز و بسیجی، برگزاری کارگاههای انتقال تجربیات و بهره گیری نیروهای سازمانی روابط عمومی از تحصیلات دانشگاهی از مهمترین اقداماتی است که در راستای تقویت روابط عمومی در سپاه همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بهره گیری از ظرفیت ها و تدبیر در امور می تواند به تقویت بیش از پیش رده های فعال در سپاه منجر شود.
سردار سپهر با اشاره به برخی موضع گیری های انجام شده و ارائه اظهار نظرهای سیاسی و غیرکارشناسی منسوب به سپاه گفت: بر اساس سیاست های ابلاغی ، مرجعیت سیاسی و بصیرتی سپاه تنها بر عهده نماینده ولی فقیه در سپاه است.

وی افزود: انعکاس دیدگاهها و مواضع سیاسی سپاه نیز بر اساس سیاست های راهبردی بر عهده روابط عمومی است.

سردار سپهر همچنین با اشاره به وظایف سپاه در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی تشریح کرد: سپاه هیچ گاه از هیچ فردی در انتخابات حمایت نکرده و نمی کند و نقش سپاه در انتخابات و دیگر عرصه ها، پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی در پایان تصریح کرد: حفظ آرامش و امنیت انتخابات، کمک به تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، تلاش برای شفاف سازی شاخص ها و ملاک هاو تاکید بر قانون مداری از جمله وظایف سپاه در ایفای نقش خود در انتخابات آتی است.

کد مطلب 1794411

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