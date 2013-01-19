هنر بهترین راه برای انتقال تاریخ و مفاهیم/ تئاتر ابزاری مناسب برای ترویج ارزش ها

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین پیش از ظهر شنبه در حاشیه اختتامیه دهمین جشنواره بسیج هنرمندان کشور در تئاتر شهر سمنان ضمن اشاره به اینکه هنر تئاتر از جایگاه خاصی برخوردار است، افزود: با توجه به برقراری حفظ دیداری و شنیداری با مخاطب اثری بسیار ژرف و متفاوت دارد.

وی افزود: اگر این تئاتر با آموزه های دینی و مفاهیم دفاع مقدس و فرهنگ بسیج قرین شود این اثرگذاری بیشتر می شود و می تواند مفاهیم را در قالب ارزش های اسلامی به خوبی به مخاطب منتقل کند.

کمک جشنواره سراسری تئاتر بسیج بر ارتقاء و جایگاه این هنر در سمنان

سعدالدین تصریح کرد: برگزاری دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در سمنان می تواند به ارتقاء و جایگاه این هنر در سمنان کمک کند و هنرمندان را با فرهنگ های مناطق دیگر کشورآشنا نماید.

فرماندار شهرستان سمنان تاکید کرد: مردم نیز می توانند از آثار هنرمندان بهره گیری کنند چون این نمایش ها می تواند خاطرات فجر 57 را تداعی نماید.

تئاتر ابزاری مناسب برای ترویج ارزش های انقلاب

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری سمنان گفت: جشنواره تئاتر بسیج فرصتی برای تلفیق هنر و ارزش است.

محمد بهرامی با بیان اینکه ارزش های کشور و انقلاب ما در قالب هنر ارزنده ای مانند تئاتر به نمایش در می آید، افزود: هنر تئاتر یک ابزار مناسب برای تبلیغ، ترویج و تبیین ارزش های نظام، انقلاب و انتقال آن به نسل جدید است.

وی با اشاره به اینکه تئاتر نسبت به هنرهای دیگر تاثیرگذارتر است، اظهار داشت: تئاتر مخاطب را درگیر موضوع مربوطه می کند و تأثیر قابل توجهی بر روی آن می گذارد.

جشنواره سراسری تئاتر بسیج فرصتی برای تعامل، همدلی و همکاری دستگاه های فرهنگی

بهرامی برگزاری دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج را فرصت مناسبی برشمرد تا مردم فرهیخته استان سمنان با این تلفیق ارزش هنر به خوبی مأنوس بشوند و تئاتر استان که هنری فعال و پویا است راه رشد خودش را از این مسیر ادامه بدهد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری سمنان از همه دست اندرکاران دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج به ویژه سازمان بسیج هنرمندان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم چنین فرصت هایی برای تعامل، همدلی و همکاری دستگاه های فرهنگی استان برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر ایجاد شود.

هنر یک هدیه الهی است

مدیرکل صدا و سیمای استان سمنان نیز در این مراسم گفت: رسانه از آن هنرمندان و هنر یک هدیه الهی است.

رمضانعلی شریفی فر با بیان اینکه ترویج بالای فضایل انسانی بر گرفته از الهام الهی از وظایف رسانه است، افزود: همیشه هنرمندان رسانه ای تلاش کرده اند تا در تولیدات خود از آموزه های دینی و مذهبی الهام بگیرند چرا که هنرمندان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای هدایت جامعه کار می کنند.

وی در خاتمه با بیان اینکه در بخش های تئاتر نیازمند، تئاتر تلویزیونی هستیم تصریح کرد: هدف ما این است که ظرفیت هنرمندان استان سمنان به فعل برسد.