فروش آلومینیوم توسط ایمیدرو 39 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گزارش داد: طی 9 ماهه امسال، ارزش فروش محصولات 4 شرکت تابعه ایمیدرو شامل ایرالکو، المهدی، هرمزال و آلومینای ایران به 6 هزار و 401 میلیارد و 353 میلیون ریال رسید که ارزش فروش هر کدام به ترتیب «3 هزار و 288 میلیارد و 8 میلیون ریال»، «998 میلیارد و 205 میلیون ریال»، «893 میلیارد و 468 میلیون ریال» و «یک هزار و 221 میلیارد و 672 میلیون ریال» بود.

بنا به این گزارش، طی 9 ماهه امسال 3 شرکت تولید آلومینیوم در کشور شامل ایرالکو، المهدی و هرمزال، به ترتیب «60 هزار و 970 تن»، «19 هزار و 923 تن» و «18 هزار و 860 تن» شمش آلومینیوم و شرکت آلومینای ایران «139 هزار و 927 تن» پودر آلومینا به فروش رساندند.

