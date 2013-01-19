به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دبیرخانه ششمین جشنواره خوشنویسی کوثر، اسامی هنرمندانی را که آثار آن‌ها به نمایشگاه پایانی این جشنواره راه‌یافته است، اعلام کرد.

در گرایش شکسته در دو بخش ویژه و اصلی: پروانه انصار، مریم رمضانخانی و مرضیه شجاعی (3 اثر)، مریم داداش نسلیان، نرگس مهران‌منش، رویا مرادیان، سعیده محمدخانلو، کیمیا فتاحی، لیلی جاهد و فرشته شفایی گلستان (2 اثر)، مرضیه عقیلی، زهره شهیر، هاجر خیراللهی، نجمه محمودی، مهرناز جهانی نمینی، مریم حیدری، راضیه فولادی سپهر، شهره شیشه فروش، مرضیه پیرنظر، معصومه شاحسینی، خورشید مهدوی، فریبا میرزایی، مریم طاهرآبادی، تکتم شکیبایی، مهرنوش سرائیان، محدثه آدمیان، شهرت علی‌پور و شهناز ملکی (1 اثر ).

در گرایش نستعلیق در دو بخش ویژه و اصلی: معصومه اسدی و رباب حامدسلطانی (3 اثر)، شهناز ملکی، آزیتا جعفری، حکیمه پوریزدان پرست، ندا تجدد، منیره قریشی، بی بی زهره رئیس الساداتی و مریم سادات موسوی (2 اثر)، معصومه مدنی، زهرا وثوقیان نجف‌آبادی، تکتم وندسفینی، مریم ولی‌پور، بتول سلطانی، سمیه رضازاده، زهرا خویینی، مینو فرازمند، فروغ قربانی، مرجان محمدی،‌ بی‌بی زهرا رئیس‌الساداتی، مریم امام وردی، آرزو کاکاوند، صنم ماه‌نشین، سهامه محبی، لیلا عباسی، فاطمه چیت‌ساز، معصومه خسروآبادی، فائزه بهبودی، ملیحه وفادار، فاطمه پیرهادی و مرضیه فریدون‌نیا (1 اثر ).

در گرایش نقاشی‌خط در دو بخش ویژه و اصلی: حامده مشیتی و سمیه نورافشان (2 اثر)، معصومه حیدرپور، عاطفه نوین، امیره رسولی، شیرین نوشیروان،‌ اکرم بخشی، نزهت یعقوبی و زهرا کاشانی (1 اثر ).

نمایشگاه پایانی ششمین جشنواره خوشنویسی کوثر عصر روز سه‌شنبه 26 دی در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) افتتاح و تا 8 بهمن ادامه خواهد داشت.

مراسم اهدای جوایز و معرفی برگزیدگان این جشنواره نیز ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه 4 بهمن ماه در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار خواهد شد.