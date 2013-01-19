علیرضا رحیمی که عصر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرده بود با حضور تاج در سازمان لیگ برتر به صلاح نیست در سپاهان بماند و موضوع کناره گیری اش را با اعضای هیات مدیره مطرح خواهد کرد، صبح امروز شنبه ضمن تایید گفتگویش با "مهر" تاکید کرد منظورش از نماندن استعفا نبوده و اگر تاج رویه گذشته اش را ادامه دهد از سپاهان خواهد رفت.

رحیمی در گفتگویی که صبح امروز شنبه با خبرنگار مهر داشت ضمن اشاره به این موضوع گفت: متن صحبت هایم با خبرگزاری مهر را تایید می کنم اما منظورم از رفتن استعفا نبود. من سالها پیش با مهدی تاج مشکلاتی داشته ام و اعتقاد دارم اگر تاج بخواهد رویه گذشته را داشته باشد و اتفاقاتی علیه سپاهان بیفتد یک لحظه هم در این تیم نخواهم ماند.

وی با تایید بر اینکه جلسه اعضای هیات مدیره سپاهان هر هفته روزهای یکشنبه برگزار می شود خاطرنشان کرد: طبیعی است که من در این جلسات گزارشی از اتفاقات یک هفته گذشته تیم را ارائه می کنم و موضوع حضور تاج در سازمان لیگ هم یکی از این موارد است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان بر مواضع قبلی اش تاکید کرد و افزود: مطمئن باشید اگر تاج یا هر فرد دیگری در اصفهان بخواهد به گونه ای رفتار کند که سپاهان لطمه ببیند و به خاطر مشکلات شخصی باشگاه ما صدمه بخورد، من یک لحظه هم در سپاهان نمی مانم و می روم.

علیرضا رحیمی با تاکید بر اینکه صحبت هایش با خبرنگار مهر را تایید می کند خاطرنشان کرد: شاید من باید بر مشروط بودن کناره گیری‌ام تاکید می کردم که پس از شنیدن فایل صوتی متوجه شدم این کار را نکرده ام. با این حال هنوز هم همان مواضع قبلی را دارم و مطمئن باشید اگر مشکلات شخصی گذشته من و تاج بخواهد به سپاهان لطمه بزند از این تیم خواهم رفت.

وی با بیان اینکه این مشکلات باید حل شود افزود: در تهران حضور دارم تا در نشستی با مسئولان فدراسیون و مهدی تاج این مسائل را بررسی و مشکلات را حل کنم. هدف من کمک به سپاهان است و اگر مشکلی برای این تیم به وجود نیاید، من با هیچکس مشکل ندارم و به کارم ادامه خواهم داد.