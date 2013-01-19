به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان در مطالعه سلامت زنان شامل بررسی 27 هزار و 860 زن که 1435 نفر از آنها مبتلا به میگرن آورا بودند طی یک دوره 15 ساله 1030 نفر از آنها را با حمله قلبی، سکته مغزی و یا مرگ ناشی از رویدادهای قلبی عروقی شناسایی کردند که این مشاهدات از ارتباط مستقیم میگرن‌ و خطر وقوع این بیماری‌ها خبر می‌دهد.

تحقیقات بیشتر محققان نشان می دهد که بعد از فشار خون بالا، میگرن آورا مهمترین عامل کمک رساننده به وقوع حمله قلبی و سکته مغزی در گروه مورد مطالعه شناخته شده چرا که اثرات منفی حاصل از آن پیش از دیابت، سیگار کشیدن، چاقی و داشتن سابقه خانوادگی برای ابتلا به این بیماری‌ها قرار گرفته است.

از طرفی نتایج دیگر این مطالعه درست است که به افراد مبتلا به میگرن هشدار می‌دهد که در معرض خطر ابتلا به این بیماری‌ها قرار دارند اما این پدیده به این معنی نیست که تمام افراد مبتلا به میگرن آورا حتما حمله قلبی و یا سکته مغزی را تجربه خواهند کرد.

به گفته محققان افراد مبتلا به میگرن می‌توانند احتمال وقوع این خطرات را در خود با تعدیل عوامل دیگر مانند عدم مصرف دخانیات، نگه داشتن فشارخون پایین‌تر، کاهش وزن و انجام ورزش کاهش دهند.

به گزارش مهر، نتایج این تحقیق در نشریه آکادمی نورولوژی آمریکا منتشر شده است.