سعید غفرانی در گفتگو با مهر در خصوص اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان، اظهارداشت: براساس توافقاتی که با شورای شهر تهران انجام شده است، صدور شناسنامه فنی ملکی از اواخر امسال به اجرا می رسد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: اجرای این قانون از ساختمان هایی با متراژ بالاتر از3 هزار متر شروع می شود و پس از آن دیگر متراژ ها هم ملزم به دریافت شناسنامه فنی ملکی می شوند.

وی در خصوص تاخیر در اجرای این قانون و اینکه شورای شهر تهران، مهندسان را متهم به امضاء فروشی کرده بود، گفت: امیداریم که با افزایش کنترل و نظارت بر کار مهندسان دیگر این اتفاق نیافتد و شناسنامه فنی ملکی به درستی اجرایی شود.

غفرانی تصریح کرد: این شناسنامه در چندین برگ صادر می شود و تمامی مشخصات ساختمان مانند نوع مصالح، نقشه، چگونگی ساخت و نام مهندسان و سازنده در آن ذکر می شود.

اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان بیش از دو سال است که از سوی شهرداری تهران به حالت تعویق درآمده است. در شناسنامه فنی ملکی ساختمان تمامی نکاتی که در ساخت یک ساختمان به کار می رود، در بیشتر از 20 برگ آورده می شود و پس از نظارت 3 مرحله ای در ساخت واحدهای مسکونی به عنوان نظارت نهایی و کامل کننده به شمار می رود.

اما این ضوابط در مرحله ابتدایی که در ساختمانهای بالای یک هزار متر اجرا شد با مخالفت شهرداری تهران راکد ماند.

شورای شهر تهران که از جمله اولین معترضین به اجرای این قانون بود، ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان را به امضا فروشی متهم کرد و شناسنامه فنی ملکی را بی اعتبار دانست.