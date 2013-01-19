گلخانه ای با ظرفیت تولید دو هزار تن قارچ در ملایر احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خیریان پور گفت: تاکنون 768 طرح در جلسات کارگروه کشاورزی ملایر به تصویب رسیده است.

وی پیش بینی اشتغال‌زایی این تعداد طرح را یک هزار و 685 نفرعنوان و اعلام کرد: سرمایه گذاری این طرح‌ها با 83 میلیارد و 279 میلیون تومان مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.

فرماندار ملایر از ثبت نام چهار هزار و 28 نفر در سامانه اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی برای استفاده از تسهیلات توسعه کشاورزی در شهرستان ملایر خبر داد و افزود: تعداد متقاضیان معادل 21 درصد از افراد ثبت نام شده در استان همدان است.

وی با بیان اینکه تاکنون پنج هزار و 783 هکتار از اراضی منابع طبیعی شهرستان ملایر استعداد یابی شده است، افزود: 364 هکتار از اراضی منابع طبیعی شهرستان ملایر برای واگذاری قطعی به متقاضیان طرح های توسعه کشاورزی تصویب شده و از محل تسهیلات پرداخت برای طرح‌های کشاورزی تاکنون زمینه اشتغال برای 366 نفر فراهم شده است.

وی در ادامه از معرفی طرح ایجاد تونل انجماد و سردخانه برای کارخانه ماکیان گوشت ملایر با سرمایه گذاری 700 میلیون تومان خبر داد و گفت: طرح توسعه کارخانه جوزانی با 750 میلون تومان، طرح توسعه کارخانه شایان سام با اعتبار یک میلیارد تومان و توسعه کارخانه شجاعی با یک میلیارد و 250 میلیون تومان به ستاد توسعه کشاورزی معرفی خواهد شد.

فرماندار ملایر اظهار داشت: تاکنون دو طرح بزرگ توسعه دامداری 2500 راسی ملایر و کارخانه کنسانتره میوه سامن از محل سهمیه تسهیلات توسعه کشاورزی سال جاری شهرستان، به تصویب رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کارخانه کنسانتره میوه ملایر درآینده نزدیک با 22 میلیارد و 374 میلیون تومان سرمایه گذاری احداث خواهد شد، گفت: این کارخانه برای 100 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.

خیریانپور از بهره برداری فاز اول دامداری 2500راسی ملایر در بهمن ماه خبر داد و گفت: فاز اول این دامداری شامل یک هزار گاو مولد خواهد بود.