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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۴

طی 9 ماه سال جاری/

55 هزار البرزی خون اهدا کردند

55 هزار البرزی خون اهدا کردند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره انتقال خون استان البرز طی 9 ماه گذشته سال 91 تعداد 55 هزار و 775 برای اهدای خون مراجعه کردند.

حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا آذر ماه، تعداد55 هزار و 775 برای اهدای خون به پایگاه انتقال خون سطح استان البرز مراجعه کردند.

وی با بیان اینکه 39 درصد از اهداکنندگان استان مستمربوده اند، اضافه کرد: این افراد سالانه 2 تا 4 بار خون اهدا می کنند.

مدیرکل اداره انتقال خون استان البرز ادامه داد: 5.2 درصد از اهداکنندگان خانم ها و  94.8 درصد آقایان بوده اند.

حسینی تصریح کرد: براساس این گزارش بیش از24 هزار 483 واحد پلاسما در 9 ماهه اول به ستاد مرکزی انتقال خون ایران ارسال شده است.

وی گفت: با ارسال واحد پلاسما به شرکت های پالایشگر خارجی از پلاسمای  تولید داخل مشتقات پلاسمایی تهیه و به کشور بازگشت تا توسط بیماران مصرف شود.

حسینی ضمن تشکراز مردم نوع دوست استان البرز، خواستار مشارکت بیشتر بانوان در امر اهدای خون شد.

مدیرکل اداره انتقال خون استان البرز اظهار داشت: با توجه به انجام آزمایش هموگلوبین و تجویز قرص های آهن در صورت نیاز توسط پزشکان، بانوان نگران ابتلا به کم خونی پس از اهدای خون نباشند.

وی افزود: ازمردم شریف استان تقاضا می شود درطول سال به پایگاه های فعال اهدای خون سطح شهر واقع در گلزار غربی، میدان توحید، میدان آزادگان و فردیس کانال غربی مراجعه شود.

کد مطلب 1794468

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