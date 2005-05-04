چني: القاعده بازهم قصدحمله به آمريكا دارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل از پايگاه اينترنتي محيط ، ديك چني معاون جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درسخناني ضمن هشدار در خصوص جذب نيرو از سوي القاعده اعلام كرد اين شبكه تروريستي از زمان حملات 11سپتامبر سال 2002 در تلاش براي مورد هدف قرار دادن منافع آمريكا است .

چني در ادامه همچنين با اشاره به اين مطلب كه القاعده توازن و تعادل خود را از دست داده است ، ودر حال فرار است گفت : اما با اين حال ،اين گروه تروريستي همچنان در حال فعاليت جدي براي جذب نيرو و فراهم آوردن وسائلي براي ضربه زدن ماست. وي در ادامه گفت : من بارها متن گزارش هاي دستگاه هاي اطلاعات وامنيتي را در خصوص تهديدات القاعده خوانده ام.

وي با اشاره به حملات 11سپتمبر گفت : با گذشت ماهها و سالها از اين حملات ، آنان اميدوارند كه ما از مسئوليت ها شانه خالي كرده و به دست فراموشيشان بسپاريم و گرفتار كسالت و سستي شويم .

اين مقام بلند پايه دولت آمريكا همچنين در ادامه افزود : به اعتقاد من اسامه بن لادن رهبر شبكه القاعده در مناطق مرزي كوهستاني بين افغانستان و پاكستان پنهان شده است .

چني گفت : آمريكا ازحملات 11سپتامبر تاكنون موفق به دستگيري وي نشده است اما نيروهاي آمريكايي و نيروهاي هم پيمان آنان رهبران و اعضاي بارز القاعده را دستگير كرده و يا به قتل رسانده اند.

شايان ذكر داست در حالي چني چنين هشداري صادر كرد كه در آغاز هفته جاري در بيانيه اي منسوب به ابومصعب الزرقاوي رهبر شبكه القاعده در عراق ،افراد مسلح اين كشور را به افزايش حملات عليه نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق دعوت كرد.

براساس آخرين اخبار دريافتي ابوفرج اليبي از نزديكان بن لادن امروز چهارشنبه درپاكستان دستگير شد. شيخ رشدي وزير اطلاع رساني پاكستان نيز با تاييد اين خبر اعلام كرد پنج تن ديگر ازرهبران القاعده نيز در تعطيلي آخر هفته جاري در مناطق قبائل نشين شمال وزيرستان دستگير شدند.