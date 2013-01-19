کاهش 13 درصدی مرگ و میر در کردستان/ مرگ های ناشی از حوادث کار رشد دارد

غلامرضا همایون پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد کل فوتی ها در اثر نزاع های خیابانی، تصادفات درون و برون شهری، غرق شدگی، گازگرفتگی، برق گرفتگی، مواد مخدر، مشروبات الکلی، سوختگی، بیماری های قلبی و عروقی و حوادث کار در 9 ماهه سال 91 نسبت به 9 ماهه سال پیش از آن 16 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در 9 ماهه سال 90 تعداد 854 مورد فوتی اعلام شده که این میزان در مدت مشابه سال 91 به 741 مورد کاهش یافته است و در کل 13 درصد کاهش را نشان می دهد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان کردستان ادامه داد: از این میزان فوتی در 9 ماهه سال گذشته، 88 نفر بر اثر مرگ ها طبیعی و 613 نفر بر اثر مرگ های غیر طبیعی جان خود را از دست داده اند.

همایون پور یادآور شد: در 9 ماهه سال 91 نیز میزان متوفیان در اثر مرگ های طبیعی 152 نفر و بر اثر مرگ های غیر طبیعی 589 نفر اعلام شده و در کل میزان مرگ های طبیعی در 9 ماهه سال 91 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 73 درصد افزایش و میزان مرگ های غیر طبیعی چهار درصد کاهش یافته است.

افزایش 147 درصدی مرگ های ناشی از حوادث کار

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: میزان مرگ های ناشی از حوادث کار در استان در 9 ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال جاری با 147 درصد افزایش مواجه شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان گفت: طی 9 ماهه سال 91، در استان کردستان 42 نفر به دنبال وقوع حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 90 که تعداد فوتی های ناشی از حوادث کار 17 نفر بوده، 147 درصد افزایش یافته و این آمار بسیار نگران کننده بوده و زنگ خطر و هشداری برای کارفرمایان و مدیران اجرایی استان است.

همایون پور افزود: همچنین آمارها نشان می دهد میزان مصدومان ناشی از حوادث کار در 9 ماهه سال 91 نسبت به 9 ماهه سال 90 حدود 17 درصد کاهش داشته است.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: در 9 ماهه سال 90 در اثر حوادث ناشی از کار 354 نفر مصدوم و به پزشکی قانونی مراجعه کردند که در 9 ماهه سال 91 این رقم به 348 نفر کاهش یافته است.