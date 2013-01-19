تلاش بازیکنان هندبال صبا برای غلبه بر ثامن قابل تقدیر است

غلامعلی اکبر آبادی بعد از پایان دیدار تیم های هندبال صبای قم و ثامن الحجج آمل در هفته نهم مرحله مقدماتی لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در دیدار با ثامن الحجج آمل شایسته کسب پیروزی بودیم زیرا بازی و نتمایش بسیار خوبی از سوی بازیکنان ما در این دیدار ارائه شد.



اکبرآبادی تصریح کرد: تیم ما بعد از اینکه موفق شد نهمین پیروزی این فصل خود در دیدارهای مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه‌های کشور را در مصاف با تیم ثامن الحجج آمل در سالن شهید حیدریان قم کسب کند، حالا فقط به صعود به لیگ برتر فکر می کند.



سرمربی تیم هندبال صبای قم با تمجید از عملکرد بازیکنانش در این دیدار حساس خانگی، عنوان داشت: ما برای کسب پیروزی و نشان دادن آمادگی خود به میدان آمده بودیم و خوشبختانه در این راه خوب عمل کردیم و دو امتیاز دیگر به اندوخته های خود افزودیم.



وی ادامه داد: بازی مقابل تیم ثامن الحجج آمل را در شرایطی خوب به سود خود به پایان رساندیم، حریف ما آماده و تیمی هماهنگ بود که شناخت خوبی از آن داشتیم اما هر چقدر که از زمان بازی گذشت بهتر شناخت پیدا کردیم و بازیکنان ما نسبت به شرایط مسابقه آگاهی بیشتری به دست آوردند.



اکبرآبادی افزود: تیم ما بازی قابل قبولی برابر تیم ثامن الحجج آمل به نمایش گذاشت، ضمن اینکه آنها سعی زیادی برای متوقف کردن صبا داشتند اما بازیکنان صبا بهترین بازی خود را ارائه کردند و همچون یک مدعی پرقدرت صعود به لیگ برتر، تیم برتر میدان بودند.



وی عنوان داشت: بازی زیبایی از سوی هر دو تیم به نمایش درآمد و به نظر من آنچه موجب برتری صبای قم در این دیدار حساس خانگی شد بازی سرعتی همراه با تکنیک و تاکتیک بود که ما مختص این دیدار آن را در تمرینات مرور کرده بودیم.



سرمربی تیم هندبال صبای قم یاد آور شد: تیم هندبال ثامن الحجج آمل در این دیدار هماهنگ و خوب بود ولی ما توانستیم با ارائه بازی سرعتی حریف خود را شکست داده و بعد از پیروزی در هشت بازی قبل، در دیدار خانگی آ[ر خود نیز بهتر نشان دهیم که چقدر آماده‌ایم.



وی ابراز داشت: کار ما در دیدارهای این فصل هنوز ادامه دارد و ما از فردا به فکر بازی هفته آینده در برابر تیم پارس مس فلاورجان در اصفهان هستیم زیرا باید در مقابل حریف خود بازی سختی برگزار کنیم، ضمن اینکه به نیمه نهایی لیگ هم می اندیشیم.



تیم هندبال صبای قم با کسب برتری مقابل ثامن الحجج آمل در هفته نهم مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور 18 امتیازی شد و در صدر جدول جایگاه خود را حفظ کرد.

