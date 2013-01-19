رشد 41 درصدی بودجه شهر اصفهان در سال 92

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان‌نژاد پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای شهر اصفهان که به منظور تقدیم بودجه شهر اصفهان در سال 1392از سوی شهرداری به شورای شهر تشکیل شده بود، با انتقاد از خشک شدن رودخانه زاینده‌رود برای چندین سال متوالی در شهر اصفهان، اظهار داشت: از دهه 1380 به بعد بیش از 20بار این رودخانه خشک شده و این در حالی است که ما در 30 سال گذشته هم تر سالی و نیز خشکسالی را تجربه کرده‌ایم اما هیچگاه اینگونه رودخانه خشک نشده بود.

وی ادامه داد: مساله خشک شدن زاینده‌رود را باید در دلیلی غیر از خشکسالی جستجو کرد و جای سوال دارد که چرا به این موضوع در سطح ملی پرداخته نمی‌شود.

سه موضوع مهمی که شهرداری برای آنها به دستگاه قضایی شکایت کرده است

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه باید برداشت‌های بی‌رویه آب از زاینده‌رود کنترل شود، افزود: مردم اصفهان مردم نجیبی هستند اما به علت خشک شدن زاینده‌رود دچار افسردگی شده‌اند.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در سه موضوع، خشک شدن زاینده‌رود، پالایشگاه اصفهان و شهرک صنعتی محمودآباد تاکنون شکایت خود را به مراجع قضایی اعلام کرده است، افزود: شهرداری به دلیل این شکایات خود مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

سقائیان‌نژاد بیان داشت: براساس قانون و در مدت6 ماه بودجه سال 1392 شهر اصفهان را تنظیم و در زمان مقرر به شورای شهر تقدیم کردیم.

وی با اشاره به اینکه کل بودجه 92 اصفهان، یک‌هزار و 414 میلیارد تومان است، افزود: بودجه امسال در مقایسه با سال گذشته 41 درصد رشد را تجربه کرده است.

شهردار اصفهان در مورد ترکیب بودجه شهر اصفهان در سال 92 نیز تصریح کرد: 15.1 درصد از بودجه در سال آینده جاری و 84 درصد آن برای اجرای طرح‌های عمرانی شهر اصفهان است.

وی با تاکید بر اینکه در بخش بودجه نقدی، 53میلیارد و 200 میلیون تومان برای صدور عوارض و پروانه ساختمانی، عوارض نوسازی 19میلیارد و 770 میلیون تومان و کسر پارکینگ 21 میلیارد و 850 میلیون تومان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: از محل کمیسیون ماده 100 28 میلیارد و 950 میلیون تومان و 30 میلیارد و 500 میلیون تومان نیز وام دریافتی از بانک‌ها در بخش دیگری از بودجه نقدی شهرداری لحاظ شده است.

سقائیان‌نژاد ادامه داد: برای هزینه‌های جاری شهرداری و شهر در سال 1392 معادل 313 میلیارد و 822 میلیون تومان در بودجه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: کل بودجه‌ای که برای اجرای طرح‌های عمرانی شهر در سال آتی در بودجه لحاظ شده است یک‌هزار و 200 میلیارد تومان است.

شهرداری اصفهان با انتقاد از اینکه استان اصفهان در مالیات‌دهی پس از تهران در رده دوم قرار دارد اما در اختصاص بودجه‌های عمرانی در سال 1391 تنها 12 درصد محقق شده است، گفت: با توجه به اینکه استان اصفهان در دریافت بودجه عمرانی در رتبه 29‌ام قرار دارد، شهرداری اصفهان در اجرای پروژه‌های عمرانی باید تاوان پس دهد.

وی سرانه عمرانی خالص هر شهروند اصفهانی را در سال 1391، 219 هزار تومان عنوان کرد و گفت: این شاخص در سال 1392 به 463 هزار تومان افزایش یافته است.

سقائیان‌نژاد با بیان اینکه از سرجمع هزینه‌ها39.7 میلیارد تومان برای نظافت و خدمات شهری در نظر گرفته شده، گفت: کل اعتبارات برای تملک اراضی به منظور اجرای طرح‌های عمرانی 72.8 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی بودجه فضای سبز اصفهان در سال آینده را 83.3 میلیارد تومان اعتبارات نقدی و غیرنقدی به پروژه قطار شهری اصفهان را، 100 میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: در سال آینده شش پارکینگ با اعتبار 5 میلیارد تومان در مناطق سه، چهار، پنج و 9 شهر اصفهان احداث خواهد شد.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه برای رفع مشکلات زیست‌محیطی شهر باید هر سازمان و ارگانی به سهم خود یک قدم جلو بیاید، اظهار کرد: در سال آتی به همین منظور 40 پارک محلی در شهر اصفهان احداث خواهد شد.

قطار شهری یا پایان امسال یا فروردین و یا اردیبهشت 92 راه‌اندازی می‌شود

وی تعداد خیابان‌ها و اماکن فرهنگی که در سال آینده براساس بودجه 92 شهر اصفهان احداث خواهد شد را به ترتیب، 53 و 20 مورد عنوان کرد و گفت: در ماه جاری 37 پروژه در شهر اصفهان افتتاح می‌شود.

سقائیان‌نژاد تصریح کرد: فاز نخست پروژه قطار شهری اصفهان یا تا پایان سال‌جاری و یا فروردین‌ماه و یا اردیبهشت‌ماه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه میدان امام علی (ع) از دیگر پروژه‌های مهم شهر در سال آتی است، بیان داشت: این طرح در اردیبهشت‌ماه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار اصفهان تصریح کرد: پارک بازی شهر رویاها از دیگر طرح‌هایی است که بخشی از آن در سال‌جاری و قسمتی از آن در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی زمان افتتاح سالن همایش‌های بین‌المللی شهر اصفهان را در خردادماه یا مردادماه سال آتی ذکر کرد و افزود: اتوبوس‌های تندرو، پایانه جنوب غرب اصفهان، پروژه خیابان باغ گلدسته، تولید برق از پسماند توسعه باغ پرندگان، توسعه باغ وحش صفه، تجهیز تاکسی‌های شهر به تاکسی‌متر دیگر طرح‌های عمرانی مهم شهر در سال آینده خواهد بود.

سقائیان نژاد در پایان از راه‌اندازی تئاتر شهر در اصفهان در سال آینده خبر داد و گفت: جشنواره خواهر خوانده‌های اصفهان دیگر برنامه مهمی است که در سال 1392 اصفهان شاهد برگزاری آن خواهد بود.