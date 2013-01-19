تصفیه خانه شیرابه آرادکوه هفته آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی با بیان این مطلب اظهار کرد: این تصفیه خانه روزانه 1400 متر مکعب تصفیه شیرابه انجام خواهد داد و آب تصفیه شده در این فرایند در مجموعه فضای سبز کار شده در آرادکوه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و ته مانده آن نیز به صورت کود کمپوست به کار گرفته خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اقدام با همکاری مشترک میان شهرداری و دانشگاه تهران به انجام رسیده است افزود: شیرابه های زباله سال ها در این منطقه جمع شده و آب برف و باران نیز به آن افزوده شده بود و سال ها به یکی از دغدغه های مهم تبدیل شده بود که طی سالهای اخیر اقدامات خوبی دراین حوزه توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری برای رفع این معضل به انجام رسید.

معاون خدمات شهری شهرداری با اشاره به وجود کارخانه های موجود در محدوده کهریزک و پساب این کارخانه ها تصریح کرد : این امکان و توانایی را داریم که در آینده نزدیک از طریق لوله گذاری، پساب این کارخانه ها را به تصفیه خانه منتقل کرده و آنها را نیز تصفیه کنیم و به آبی قابل استفاده برای به کار گیری در آبیاری فضای سبز تبدیل کنیم.

عبداللهی گفت: با افتتاح تصفیه خانه شیرابه، مشکل چندین ساله در حوزه شیرابه تعیین تکلیف خواهد شد.