ترکها هیچ دلیل قانونی برای ورود ناتو به کشورشان نمی بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی با اشاره به اینکه نیروهای آلمانی به زودی به شهر "قهرمان ماراس" ترکیه رسیده و مستقر می شوند نوشت: اما استقرار موشک های پاتریوت آلمانی در این شهر خوشایند مردم و شهروندان نیست. ناسیونالیستها و اسلامگراها در ترکیه استقرار این موشکها در خاک ترکیه را کمکی برای اسرائیل در مبارزه با ایران ارزیابی می کنند.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه آلمان، تجهیزات خود را در قهرمان ماراس، هلندیها در آدانا و آمریکایی ها نیز تجهیزات خود را در قاضیان تب مستقر خواهند کرد در بخش دیگری از این مطلب نوشت: اما گویا ورود متحدان ناتو به شهر "قهرمان ماراس" نه تنها با استقبال و تشکر مردم این شهر روبرو نشده بلکه تردیدها و مخالفتهای آشکار آنها را در پی داشته است.

گروههای اسلامگرا و ناسیونالیست ترکیه، حدود دو هفته پیش علیه ورود و استقرار سربازان بی ایمان ناتو به کشورشان اعتراض کردند. معترضان، پرچمهای ناتو،آمریکا و رژیم صهیونیستی را می سوزاندند.

البته پرچم آلمان در بین پرچم های که سوزانده می شد نبود. اما به اعتقاد "کوما طاهر اوغلو" Cuma Tahiroglu از اعضای حزب اسلامگرای سعادت ترکیه، اگر آلمانی ها در شهر قهرمان ساماراس نیروها و سلاحهای خود را نشان دهند دیگر در چشم ما تفاوتی با آمریکایی ها ندارند. این به منزله یک تهدید آرام و توهین به نیروهای آلمانی محسوب می شود.

"مصطفی توتن" از مقامات حزب اسلامگرای سعادت ترکیه در شهر قهرمان ساماراس ،عملیات استقرار موشک های پاتریوت در خاک ترکیه را یک مانور نیرنگ بازانه و حیله گرانه غرب ارزیابی کرده که در آن مسئله سوریه مطرح نیست ، بلکه به منظور حمایت اسرائیل در برابر ایران چنین اقدامی انجام گرفته است.

سیاستمداران حزب اسلامگرای سعادت نمی توانند تصور کنند که دولت ترکیه خود تقاضای فرستادن موشک های پاتریوت به خاک ترکیه را به ناتو داده است.

"مصطفی توتن" بر این عقیده است که اکثریت ساکنان شهر قهرمان ساماراس با وی هم عقیده هستند، این در حالی است که این شهر یکی از پایگاههای حزب عدالت و توسعه اردوغان محسوب می شود. قرار است فردا اسلامگراهای شهر قهرمان ساماراس یک تجمع اعتراض آمیز ضد غربی را در اعتراض به استقرار موشکهای پاتریوت در خاک کشورشان به راه بیاندازند.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب نوشت: جنبش های اعتراض آمیز علیه عملیات ناتو در ترکیه البته هنوز کوچک و بیشتر ضد آمریکایی و اسرائیلی است که البته واکنش و استقبال پر شور مردمی را به همراه داشته است چرا که بسیاری از شهروندان ترک هیچ دلیل قانونی را برای ورود ناگهانی نیروهای غربی به کشورشان نمی بینند.

