به گزارش خبرگزاری مهر، سایت رسمی باشگاه پاس همدان ضمن اعلام این خبر نوشت:« امیر قلعه نویی پیشنهاد مدیرعامل باشگاه این باشگاه را مبنی بر مشاور فنی مدیرعامل پذیرفت و به این سمت منصوب شد. قرار است امیر قلعه‌نویی از برخی جلسات تمرینی و همچنین اغلب بازی‌های پاس دیدن کرده و نکات فنی لازم را به عبدالحمید رمضانی منتقل کند.»

امیر قلعه نویی در حالی به عنوان مشاور مدیرعامل باشگاه پاس همدان منصوب شده که امید طیری روز 25 دیماه به عنوان سرمربی این تیم همدانی جانشین وینکو بگوویچ شده بود. طیری از دوستان نزدیک امیر قلعه نویی است که سالها در کنار وی حضور داشته و در برخی تیم ها نیز با وی همکار بوده است.