به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: دولت در مقاطعی، بدون توجه به شرایط تولید مبلمان در کشور، واردات را در این صنعت آزاد کرد و بر این اساس، مبلمان چینی و ترکیه‌ای به شدت بازار ایران را تحت‌‎الشعاع خود قرار داد.

رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران افزود: البته واردات مبلمان به کشور، به دلیل وجود دو مشکل عمده در تولیدکنندگان و دولت به شدت افزایش یافت، به این معنا که تولیدکنندگان ایرانی کمتر توجهی به ایجاد یک برند در سطح ملی برای مبلمان داشتند، این در شرایطی است که علیرغم گستردگی این صنف، برندی که معرف مبلمان ایرانی باشد، وجود ندارد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، دولت نیز بیش از اندازه اجازه واردات را داد و زمینه را برای صادرات و حضور ایران در کشورهای دیگر را فراهم نکرد.

فاضلی همچنین با اشاره به اینکه صنایع کوچک در ایران 90 درصد کل واحدهای صنعتی را تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: در این بخش همچنین 45 درصد اشتغال کشور را در بر می‌گیرد، این در حالی است که علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخلی در سال جاری که به این نام نامگذاری شده است، اما کمتر موضوع اجرایی در این میان به چشم می‌خورد.

وی با انتقاد از عدم دسترسی واحدهای تولیدی به بسته‌های حمایتی بخش تولید در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در این میان اگر قرار باشد که فاز دوم نیز به همین شیوه برای تولید پیاده سازی شود، کار به سختی پیش خواهد رفت.

رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر برنامه دولت برای افزایش نرخ سوخت در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: البته در جلساتی که با قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است، پیشنهاد ما این بود که قیمتها تبعیضی و ترجیحی باشد، که این قول نیز از طرف آنها داده شده است که بخش تولید از این قیمتها مستثنی شود.

وی اظهار داشت: در طرح هدفمندی یارانه‌ها، بنگاههای کوچک نیز دیده شده اند که امیدواریم در فاز دوم نیز به آنها توجه ویژه شود.

فاضلی همچنین در ادامه به برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات و یراق‌آلات مبلمان در تهران اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه با مشارکت 180 شرکت داخلی و 46 شرکت خارجی در حالی آغاز به کار می‌کند که هم اکنون شرکتهای خارجی به دلیل تحریم‌ها، با مشکل برای حضور در ایران مواجه بودند، اما تعداد آنها بسیار مناسب و چشمگیر است.

وی اظهار داشت: اسپانیا، مالزی، بلژیک، اندونزی، چین، ترکیه، سوئیس، آلمان، اتریش، انگلیس، ایتالیا و کره جنوبی کشورهایی هستند که آخرین دستاوردهای خود را در این نمایشگاه عرضه خواهند کرد.

به گفته فاضلی، یراق‌آلات، تجهیزات و ماشین‌آلات درودگری، نئوپان، فیبر، پرس چوب، شکل دهی فلزات، تزریق پلاستیک و ریخته‌گری از جمله کالاهایی است که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه به مدت چهار روز از 8 تا 11 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.