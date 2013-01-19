جذب خدام تخصصی در آستان مقدس قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمد صادقی آرمان، در دیدار با مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و ریاست نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم و جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد این وزارتخانه، خواستار تعاملات بیشتر وزارت امور خارجه با آستان مقدس قم شد.
وی با اشاره به جذب خدام تخصصی، در آیندهای نزدیک، در آستان مقدس قم گفت: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، طرحهایی برای جذب خدام تخصصی در زمینهها و رشتههای مختلف درحال برنامهریزی است که به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس قم اضافه کرد: در همین زمینه در حال جذب خدام در فضای بین المللی هستیم که بتوانیم با استفاده از تجربیات آنها، در عرصههای بینالمللی آستان، اقدامات تأثیرگذاری داشته باشیم.
وی تصریح کرد: بارگاه ملکوتی حرم مطهر حضرت معصومه(س) فضای همگانی و بین المللی میباشد و شاهد این هستیم از ادیان دیگر نیز برای زیارت به این حرم می آیند به همین خاطر خدامی که در عرصه بین الملل فعالیت داشته باشند، می توانند کمک شایانی در این زمینه داشته باشند.
حجت الاسلام صادقی در پایان افزود: گسترش و فعالیت بینالمللی با استفاده از خدام تخصصی و بین المللی میتواند زمینه مناسبی را برای رشد بیشتر این آستان در تاثیر گذاری بر افکار ملل دیگر داشته باشد.
آستان مقدس قم، ظرفیتی برای فرهنگسازی در عرصه بینالملل
نایبالتولیه آستان مقدس قم نیز در این دیدار گفت: ظرفیت فرهنگسازی و ذهنیتسازی در آستان مقدس قم وجود دارد که با تعامل این نهاد نهاد مقدس با وزارت امور خارجه میتوان درعرصه بینالملل نقش مهمی را ایفا نمود.
حجتالاسلام سید علی اکبر حسینی نژاد با اشاره به فضائل حضرت فاطمه معصومه(س)، تصریح کرد: در میان امامزادگان فراوانی که وجود دارند، تنها برای سه امامزاده زیارتنامه مأثور از جانب امام معصوم صادر شده است که یکی از این سه تن، حضرت معصومه(س) میباشد.
وی با اشاره به سخنان پیامبر و ائمه معصوم(ع) درباره قم گفت: معصومین(ع) با تعاریفی که از شهر مقدس قم داشتند، می خواستند برای دفن کریمه اهلبیت(س) در این مکان بسترسازی کنند؛ امروز نیز این شهر به برکت وجود مبارک این بانو، شهر فقاهت و علم و خاستگاه انقلاب اسلامی میباشد.
نائب التولیه آستان مقدس قم در ادامه با اشاره به اهمیت تعامل وزارت خارجه با آستان مقدس قم، افزود: همکاری آستان مقدس قم با مرکز پژوهشها و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه میتواند رشد چشمگیری برای فعالیتهای بینالمللی این آستان در پی داشته باشد.
وی افزود: با استفاده از ظرفیتهای مختلف در آستان مقدس قم میتوان طرحهای مختلف از قبیل دعوت از اندیشمندان و متفکران کشورهای اسلامی، تأثیرگذاری بیشتری را در عرصه بینالملل رقم زد.
گسترش فعالیتهای پژوهشی بین قم و وزارت امور خارجه
ریاست نمایندگی وزارت امور خارجه استان قم نیز در این جلسه، هدف از این دیدار را گسترش فعالیتهای پژوهشی دانست و گفت: این دیدار و تبادل نظرات در راستای گسترش فعالیتهای پژوهشی و افزایش تعاملات پژوهشی بین استان قم و وزارت امور خارجه میباشد.
حمید مکارم اضافه کرد: با چشم اندازی که برای فعالیتهای بینالمللی در دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه تبیین شده است، آستان مقدس حضرت معصومه(س) میتواند نقش ویژهای در پیشبرد این اهداف داشته باشد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه استان قم و حرم مطهردر میان کشورهای اسلامی تصریح کرد: توصیهها و رهنمودهای مسئولان آستان مقدس حضرت معصومه(س) میتواند کمک شایانی در به ثمر رسیدن چشم انداز بینالمللی وزارت امور خارجه داشته باشد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت معصومه(س) از جذب خدام تخصصی در آیندهای نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمد صادقی آرمان، در دیدار با مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و ریاست نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم و جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد این وزارتخانه، خواستار تعاملات بیشتر وزارت امور خارجه با آستان مقدس قم شد.
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