به گزارش خبرنگار مهر، تیم کهریزک روز جمعه در مرحله پلی آف رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر با دو پیروزی متوالی، تیم شهرداری رینه آمل را حذف و به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد.

عباس خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تیم کهریزک اظهار داشت: کیفیت بازی‌ها بالاست و ما خوشحالیم که موفق شده‎ایم به مرحله نیمه نهایی مرحله پلی آف صعود کنیم. امیدواریم بتوانیم همچون سال های 88 و 89 که قهرمان لیگ برتر بسکتبال با ویلچر بودیم، بار دیگر قهرمانی این مسابقات را از آن خود کنیم.

سرمربی تیم کهریزک با اشاره به تشویق مرحوم روح الله داداشی از سوی هواداران حاضر در سالن، گفت: تیم ما با نام آسایشگاه کهریزک کار خود را در لیگ آغاز کرد که پس از آن در سال های 88 و 89 به نام سایپای کهریزک تغییر نام داد. با حضور آقای روح الله داداشی نام تیم ما به "روح الله داداشی کهریزک" تغییر پیدا کرد و ما فصل گذشته با حمایت‎های یک شرکت در کیش که به واسطه روح الله داداشی صورت گرفت نایب قهرمان شدیم و امسال هم برای قهرمانی تلاش می کنیم.

مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر روز نهم اسفند ماه برگزار می شود.