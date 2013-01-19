فرسودگی خط تولید و تخصیص اعتبار برای اصلاح چهار راه مرگ آق قلا

عضو مجمع نمایندگان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهم ترین مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی را فرسوده بودن خط تولید و افزایش هزینه تعمیر ماشین آلات بیان کرد.

عیسی امامی افزود: کمبود نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و عدم امکان واردات قطعات ماشین آلات تولیدی از مشکلات پیش روی تولید است که وزیر صنعت باید به آنها اهتمام ویژه داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن انتقاد از نبود حمایت وزارت صنعت و معدن از تولید گفت: امروز واحدهای تولیدی در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ تسهیلات بانکی، با افزایش بهای تمام شده رو به رو و با کاهش جدی تولید و عدم فروش مناسب رو به رو هستند.

وی با اشاره به تذکر شفاهی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: نگرانی اول، مربوط به نارضایتی کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم پرداخت حقوق و مزایا علی رغم گذشت چند ماه از ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی می شود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: امسال سال حمایت از تولید ملی است و بستر رسیدن به اقتصاد مقاومتی نیازمند تلاش و اهتمام ویژه در حمایت از تولید است.



امامی با انتقاد از وضعیت حمایت از تولید با طرح این سئوال که چه اقدام مؤثری برای حمایت از تولید گرفته شده است؟ گفت: امروز واحدهای تولیدی در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ تسهیلات بانکی، با افزایش بهای تمام شده رو به رو و با کاهش جدی تولید و عدم فروش مناسب مواجه هستند.



امامی همچنین تصریح کرد: واحدهای تولیدی امروز قادر نیستند، سر رسید تسهیلات را تهیه نمایند و از طرف دیگر سیستم بانکی نیز به دلیل کاهش نقدینگی از ارائه تسهیلات و همراهی در انجام سرمایه در گردش، از انجام وظایف خود در این زمینه باز مانده اند.

امامی بیان داشت: فرسوده بودن خط تولید و افزایش هزینه تعمیر و نگهیداری ماشین آلات، اتمام مهلت شش ماهه بهره برداری از بسته های حمایتی و وام های کوتاه مدت دریافتی و در پی آن مواجه شدن واحدها با اقساط معوقه از جمله مشکلات است.



نماینده مردم گرگان و آق قلا درمجلس گفت: عدم همکاری و تحمل دستگاه ها با توجه به شرایط سخت و نگران کننده این واحدها، محدودیت در برداشت خاک و افزایش تعرفه های محل خاک، کمبود نقدینگی و بازپرداخت کوتاه مدت تسهیلات بانکی از دیگر مسائل است.



عیسی امامی همچنین از افزایش اعتبار تسهیلات مسکن مهر آق قلا و اعتبار مجدد برای اصلاح چهارراه مرگ آق قلا-بندرترکمن خبر داد.



وی با اشاره به دیدار با وزیر راه و شهرسازی گفت: مسائل ، مشکلات و زیرساخت های راه و شهرسازی استان گلستان بررسی شد.



نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست با موافقت وزیر مقرر شد تسهیلات مسکن مهر آق قلا از 20 میلیون تومان به 25 میلیون تومان برای هر واحد افزایش یابد.



عیسی امامی افزود: همچنین برای اصلاح تقاطع کنارگذر کمربندی آق قلا به بندرترکمن(چهارراه مرگ) نیز 200 میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شد.



وی افزود: چندی پیش نیز در مرحله نخست وزیر 300 میلیون اعتبار را برای اصلاح این مسیر اختصاص داده بود.

