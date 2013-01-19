شش روز هوای ناسالم درفارس/ فارس در رده چهارم واحدهای صنعتی پاک کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی ظهر شنبه در سیزدهمین نشست برنامه ریزی و توسعه استان اظهارداشت: اگرچه فارس از استانهای سالم کشوری به شمار می رود اما باید خطرات دیده شود تا در مقابل بحران هایی مانند ریزگردها بتوان از مرگ شهرواندان و نابودی زیرساختها جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: بیش از 75 درصد آلودگی ناشی از حرکت خودرو و احتراق نامناسب سوخت است و گسترش فرهنگ استفاده از دوچرخه ضرورت به شمار می رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس با اشاره به اجرای برنامه دوچرخه سواری مدیران برای نهادینه کردن این فرهنگ و انتقاد از حضور پیدا نکردن برخی مدیران بیان داشت: امروز به مناسبت روز هوای پاک دوچرخه سواری مدیران با حضور استاندار انجام شد که امیدواریم در آینده شاهد همکاری بیشتر مدیران در این زمینه باشیم .

ابراهیمی کارنامی اضافه کرد: در سال 88 استان فارس 113 روز شرایط بحرانی و هشدار را طی کرد که با اقدامات مناسب توانسته این تعداد را به شش روز برساند.

وی تصریح کرد: باوجود اینکه استان فارس کاملا صنعتی نیست اما با برگزیده شدن شش واحد صنعتی به عنوان صنعت سبز در رده چهار کشوری در راستای کاهش آلودگی قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس عنوان کرد: سالهای اخیر با هشدارهای طبیعت حساسیت در سطوح مختلف بیشتر شده و امیدواریم بتوان با برنامه ریزی مناسب مشکلات اجرایی را نیز حل کنیم.

ابراهیمی کارنامی در خصوص عوامل اصلی بروز آلودگی در شیراز گفت: افزایش جمعیت،استاندارد نبودن خودرو و سوخت، مصرف سوخت فسیلی، ریزگردها، خشک شدن تالاب ، تخریب فضای سبز در محدوده شهر،عدم توسعه متناسب ناوگان حمل و نقل از جمله مواردی است که الودگی در شیراز ایجاد می کند.

وی عنوان کرد: به طور میانگین 500 هزار خودرو روزانه تردد می کنند که از این تعداد1100 دستگاه مینی بوس است و 800 دستگاه فرسوده در حال عبور و مرور در شهر است .

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس بیان داشت: پیگیری انتقال روغن نباتی، ساماندهی مینی بوس فرسوده، تامین اعتبار برای خارج کردن خودروهای فرسوده از سطح شهر،تامین اعتبار توسعه جنگلداری و گسترش فضای سبز، تهیه و نصب ایستگاهای سنجش آلودگی، تسریع و توزیع گازوییل کم گوگرد توسط پالایشگاه شیراز، افزایش آگاهی عمومی، رهاسازی حفابه تالاب های فارس،نیاز استان بشمار می روند.

ابراهیمی کارنامی ادامه داد: با کنترل موارد گفته شده و ادامه روند کاهش الودگی فارس از فهرست هشت کلان شهر آلوده در می آید.