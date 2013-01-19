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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹

زیباسازی معابر شرق تهران با اجرای 4500 مترمربع نقاشی دیواری

زیباسازی معابر شرق تهران با اجرای 4500 مترمربع نقاشی دیواری

معاون امورشهری و فضای سبز شهرداری منطقه 8 از اجرای 4500 متر مربع نقاشی دیواری در سطح محدوده از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فرخی با اعلام این مطلب گفت: با هدف آراستگی محیط و منظر شهری و رفع آلاینده‌های بصری، از ابتدای سال جاری تاکنون  بیش از 4500 متر مربع نقاشی دیواری در سطح منطقه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه طرح های آرام سازی بصری برای کاهش اغتشاشات بصری و آرامش شهروندان در منطقه در حال اجراست، افزود: مکان‌هایی که بیشتر در دید قراردارند شناسایی شده و نقاشی دیواری در این نقاط اجرا می‌شود.

فرخی گفت: اجرای نقاشی دیواری در سطح معابر منطقه تاثیر بسیاری بر بهبود سیمای بصری داشته و توانسته نوعی آرامش بصری در منطقه ایجاد کند.

وی با اشاره به اجرای نقاشی دیواری تصاویر شهدا در شرق تهران اظهار داشت: بر اساس تصمیمات کارشناسی ، محورهای مهم ترددی در این منطقه شناسایی شده تا نسبت به بازسازی و بهسازی دیواره ها ، خصوصا با بهره گیری از نقاشی دیواری اقدام شود.

کد مطلب 1794517

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