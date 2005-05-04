بايد خانه تكاني جدي در ساختار دولت صورت گيرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر قاليباف در جمع نخبگان استان زنجان و در سالن دارالقران زنجان گفت: امروز همه در كشور بر يك موضوع تاكيد دارند كه با توجه به شرايطي كه امروز در كشور حاكم است، حرف همه مردم آن است كه اين مشكلات زيبنده كشور ما نيست.

وي افزود: بيكاري، تورم، گراني، حفظ سرمايه هاي انساني در جامعه از دغدغه هاي جدي است كه امروز در ذهن هر ايراني موج مي زند و در آستانه انتخابات مردم مي خواهند بدانند مديران آينده با اين مشكلات چگونه مواجه خواهند شد. در عين حال كه اعتماد مردم به گفته ها نيز كاهش يافته است.

دكتر قاليباف تصريح كرد: متاسفانه در حوزه اقتصاد نتوانستيم كار قابل قبول مردم را انجام دهيم و اين بدان دليل است كه دولت نتوانست به توسعه مورد نظر برسد چرا كه دولت ما سنگين، حجيم و كم قدرت شده و خود را با شرايط روح وفق نداده و از توجه به نقش اساسي خود غافل شده است.

وي با اشاره به اينكه مردم ما بعد از انقلاب هميشه در صحنه حضور داشته و براي دولتمردان فرصت سازي كرده اند گفت: براي توسعه يافتگي تنها اين حضور كافي نيست بلكه دولت وظيفه دارد زمينه مشاركت مردم در تمام عرصه ها را فراهم كند اما دولت متاسفانه به دليل درآمد هنگفت نفت تاكنون به درستي اين نياز اساسي را احساس نكرده است.

وي افزود: اگر توفيق خدمت در جايگاه رياست جمهوري را بيابم حتما دفتر مشاركت موثر مردم را فراهم كرده و در ابعاد مختلف در جهت كوچك سازي دولت مي كوشم چرا كه دولت بايد بتواند عدالت اجتماعي را به درستي در جامعه محقق كند.

دكتر قاليباف گفت: امروز همه وقت مردم متمركز حوزه معيشت شده و مردم با تمام تلاش شبانه روزي خود نيز قادر به حل آن نيستند و اين مساله ضربه سنگيني به آينده كشور ما وارد مي كند. در عين حال ظرفيتهاي فراواني از نيروي انساني در كشور وجود دارد كه تكاپوي يك حركت جهشي در كشور را دارا هستند و ما نبايد از آن غافل باشيم.

وي در ادامه اين برنامه به سوالات نخبگان استان زنجان پيرامون مسايل اقتصادي، سياسي و اجتماعي پاسخ داد و دكتر قاليباف ديدگاههاي خود را در مورد دولت آينده خود تصريح كرد.

گفتني است دكتر قاليباف صبح امروز پس از ورود به شهر زنجان با زيارت قبور مطهر شهداي اين شهر با حجت الاسلام واعظي نماينده ولي فقيه و امام جمعه زنجان ديدار كرده و پيرامون مسايل مختلف با وي به تبادل نظر پرداخت.