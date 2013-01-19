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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

فتح اله زاده خبر داد:

اجرای 500 برنامه توسط کمیته تشکل های دینی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

اجرای 500 برنامه توسط کمیته تشکل های دینی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: مسئول کمیته تشکل های دینی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی از اجرای 500 برنامه توسط این کمیته خبر داد.

فتح اله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: کمیته تشکل های دینی دهه فجر شامل انجمن های اسلامی، هیئات مذهبی و کانون های فرهنگی تبلیغی برنامه های گسترده ای را با هدف تکریم ایام الله دهه فجر و فعال سازی ظرفیت های این اقشار تأثیر گذار مردمی جهت حفظ ارزش های دینی انقلاب و آرمان های امام راحل(ره) در نظر گرفته است.

وی افزود: 500 برنامه خرد و کلان توسط این کمیته در طول دهه فجر با تأکید بر جذابیت، نو آوری و مردمی بودن که در سراسر استان اجرا می شود.

وی اجرای مراسم ویژه دهه فجر شامل سخنرانی، فضا سازی و آذین بندی و تجلیل در 300 مسجد محوری استان از اهم برنامه ها دانست و گفت: اجرای مراسم ویژه دهه فجر شامل نشست، نمایشگاه های فرهنگی، اجرای مسابقات فرهنگی، تجلیل از فعالان فرهنگی توسط بیش از 200 کانون فرهنگی تبلیغی و هیئت مذهبی در استان ، اعزام مبلغ به مساجد، ادارات، مدارس و نهادهای دیگر به صورت عمومی و تخصصی از جمله برنامه های اجرایی توسط این کمیته است.

دبیرخانه این کمیته در اداره کل تبلیغات اسلامی استان مستقر است که با همت شبانه روزی مسئولین ادارات تبلیغات اسلامی و عموم اقشار تأثیرگذار فرهنگی استان برگزار می شود.

کد مطلب 1794531

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