اجرای 500 برنامه توسط کمیته تشکل های دینی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

فتح اله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: کمیته تشکل های دینی دهه فجر شامل انجمن های اسلامی، هیئات مذهبی و کانون های فرهنگی تبلیغی برنامه های گسترده ای را با هدف تکریم ایام الله دهه فجر و فعال سازی ظرفیت های این اقشار تأثیر گذار مردمی جهت حفظ ارزش های دینی انقلاب و آرمان های امام راحل(ره) در نظر گرفته است.

وی افزود: 500 برنامه خرد و کلان توسط این کمیته در طول دهه فجر با تأکید بر جذابیت، نو آوری و مردمی بودن که در سراسر استان اجرا می شود.

وی اجرای مراسم ویژه دهه فجر شامل سخنرانی، فضا سازی و آذین بندی و تجلیل در 300 مسجد محوری استان از اهم برنامه ها دانست و گفت: اجرای مراسم ویژه دهه فجر شامل نشست، نمایشگاه های فرهنگی، اجرای مسابقات فرهنگی، تجلیل از فعالان فرهنگی توسط بیش از 200 کانون فرهنگی تبلیغی و هیئت مذهبی در استان ، اعزام مبلغ به مساجد، ادارات، مدارس و نهادهای دیگر به صورت عمومی و تخصصی از جمله برنامه های اجرایی توسط این کمیته است.

دبیرخانه این کمیته در اداره کل تبلیغات اسلامی استان مستقر است که با همت شبانه روزی مسئولین ادارات تبلیغات اسلامی و عموم اقشار تأثیرگذار فرهنگی استان برگزار می شود.