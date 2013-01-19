  1. هنر
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷

پیام تسلیت احمدی‌نژاد/

سرود "پاینده بادا ایران" بیگلری‌پور تا همیشه در یادها می‌ماند

سرود "پاینده بادا ایران" بیگلری‌پور تا همیشه در یادها می‌ماند

رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت هنرمند متعهد و خالق آثار حماسی و انقلابی زنده‌یاد محمد بیگلری‌پور را به جامعه هنری کشور و خانواده وی ایشان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام احمدی نژاد بدین شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون
 
خبر درگذشت استاد بزرگ و گرانقدر موسیقی کشور، مرحوم محمد بیگلری پور، هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی و رهبر ارکستر سمفونیک صدا و سیمای جمهوری اسلامی موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
 
بی شک طنین دلنشین سرود "پاینده بادا ایران" به عنوان اولین سرود ملی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی و دیگر آثار ارزشمند حماسی و انقلابی وی تا همیشه در یاد و خاطره ملت ایران باقی خواهد ماند.
 
اینجانب درگذشت این هنرمند متعهد و خالق نواهای ماندگار را به اهالی فرهنگ و هنر و بویژه خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان و دوستداران وی صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
 
محمد بیگلری‌پور، رهبر ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما، پنجشنبه 27 دی ماه پس از تحمل یک‌دوره بیماری در بیمارستان درگذشت.
کد مطلب 1794543

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