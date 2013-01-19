فعالیت 720 نانوایی شهری و روستایی در قم/تمام کارگران نانوایی ها بیمه هستند

ابوالفضل عالمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت 160 نانوایی سنگک در قم عنوان کرد: در حال حاضر 244 نانوایی لواش، 53 نانوایی تافتون، 52 خشکه پزی، 40 واحد نانوایی فانتزی و بلوکه، 100 نانوایی بربری و 2 واحد نانوایی اتوماتیک در قم فعالیت می کنند.



وی ادامه داد: در روستاهای استان نیز نزدیک به 80 نانوایی در حال حاضر فعالیت دارند که جمعا تعداد نزدیک به 720 نانوایی در استان قم در بخش شهری و روستایی فعالیت دارند.



نائب رئیس اتحادیه صنف نانوایان استان قم با اشاره به فراوانی نانوایی سنگک در استان قم نسبت به سایر استان های کشور ابراز داشت: این نوع نان از دیرباز در استان قم مورود اقبال عموم بوده است.



برگزاری کلاس های آموزشی ویژه نانوایان

ابوالفضل عالمی زاده در ادامه با اشاره به برگزاری کلاس های ویژه برای نانوایان استان قم گفت: با همکاری اتحادیه نانوایان، شرکت غله و فنی و حرفه ای کلاسهای آموزشی برای نانوایان برگزارمی شود که آرد شناسی، گندم شناسی و نحوه رفتار با مشتریان از سرفصل این کلاس ها است.



وی به بیمه کارگران نانوایی ها اشاره و بیان کرد: صنف نانوایان استان قم تنها صنفی است که تمام کارگران آن بیمه هستند و این یک موظفه برای نانوایی است که در صورت عدم بیمه کارگران، جریمه خواهد شد.

