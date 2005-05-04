  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۷:۲۰

به گفته وزيراطلاع رساني پاكستان ؛

يكي از نزديكان اسامه بن لادن در منطقه وزيرستان دستگير شد

ابوالفرج الليبي يكي از نزديكان اسامه بن لادن رهبرگروه القاعده در شمال وزيرستان پاكستان دستگير شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، شيخ رشدي وزيراطلاع رساني پاكستان امروزبا اعلام اين خبر به خبرگزاري فرانسه گفت : ما توانستيم سرانجام ابو فرج الليبي را دستگير نماييم .

وي افزود: اين مسئول گروه القاعده به همراه 5 مسئول خارجي ديگرازاعضاي گروه القاعده ابتداي هفته گذشته در منطقه قبيله نشين وزيرستان دستگير شدند.

مقامات دولت پاكستان براي سر ابو فرج الليبي مبلغي به ارزش 333 هزار 333 دلارجايزه تعيين كرده بودند حال آنكه آمريكا براي دستگيري وي 5 ميليون دلارجايزه تعيين كرده بود.

پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان الليبي را مسئول  سوء قصد به جان خود در دسامبر 2003 متهم كرده است .

کد مطلب 179455

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها