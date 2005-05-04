يكي از نزديكان اسامه بن لادن در منطقه وزيرستان دستگير شد

به گزارش خبرگزاري مهر، شيخ رشدي وزيراطلاع رساني پاكستان امروزبا اعلام اين خبر به خبرگزاري فرانسه گفت : ما توانستيم سرانجام ابو فرج الليبي را دستگير نماييم .

وي افزود: اين مسئول گروه القاعده به همراه 5 مسئول خارجي ديگرازاعضاي گروه القاعده ابتداي هفته گذشته در منطقه قبيله نشين وزيرستان دستگير شدند.

مقامات دولت پاكستان براي سر ابو فرج الليبي مبلغي به ارزش 333 هزار 333 دلارجايزه تعيين كرده بودند حال آنكه آمريكا براي دستگيري وي 5 ميليون دلارجايزه تعيين كرده بود.

پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان الليبي را مسئول سوء قصد به جان خود در دسامبر 2003 متهم كرده است .