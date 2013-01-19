پیشنهاد محیط زیست در مورد اجرای طرح سراسری زوج و فرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده در جمع خبرنگاران گفت: برای اجرای طرح زوج و فرد کارگروه کاهش آلودگی هوا متناسب با شرایط جوی تصمیم گیری می کند اما پیشنهاد ما استفاه حداکثری از این طرح در سطح شهر است.

به گفته وی، علت اجرایی نشدن این طرح امروز در تهران احتمال ورود ناپایداری از امشب به کشور است.

وی با بیان اینکه امروز هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد، گفت: اجرای طرح زوج و فرد برای جلوگیری از ورود شرایط هوا به وضعیت هشدار و اضطرار در چنین روزهایی ضروری به نظر می رسد.

محمدی زاده در ادامه در خصوص امحاء زباله های بیمارستانی گفت: در حال حاضر 80 درصد بیمارستانهای کشور مجهز به دستگاه بی خطر ساز زباله هستند و امیدواریم تا پایان سال 20 درصد باقی مانده از بیمارستانها به این دستگاه مجهز شوند .

وی درباره نامه انجمن خودروسازان به سازمان محیط زیست گفت: سازمان محیط زیست بر اساس رایزنی هایی که تا سال 90 با دستگاههای مختلف انجام داده توافق قطعی داشته است.

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خودروسازان به جای بهانه گیری از سایر دستگاهها بهتر است وظایف خود را به درستی انجام دهند.