مردم ندوشن خواستار اجرای مصوبه دولت شدند/ ندوشن به بخش تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مردم این منطقه همچنین روستاهای اطراف شامل هفتهر، سورک، علویه و نیوک از توابع بخش ندوشن با شرکت در نماز جمعه شهر ندوشن ضمن قدردانی از مسئولان کشور و استان در خصوص توجه به خواسته هایشان برای ارتقای ندوشن به بخش اعلام کردند: زمینه اجرایی شدن این مصوبه هیات دولت هر چه زودتر فراهم شود.

آنها ارتقای ندوشن به بخش را حق و آرزوی دیرینه خود توصیف کرده و اظهار داشتند: عدم ارتقای ندوشن به بخش، طی سالهای گذشته موجب تضییع حقوق مردم شده است.

مردم ندوشن اعلام کردند: با توجه به ظرفیت های خوب علمی، فرهنگی منطقه، توانمندی های اقتصادی به لحاظ وجود معادن غنی، منابع طبیعی، دامداری و کشاورزی، فرصت های سرمایه گذاری و همچنین تاریخ و فرهنگ کهن و ریشه دار مردم، این منطقه نیازمند توجه بیشتر مسئولان است که زمینه آن با ارتقاء به بخش مهیا شده است.

همچنین مردم روستای هفتهر که در مصوبه اخیر هیات دولت جزء بخش بفروییه شهرستان میبد قرار گرفتند با شرکت در نماز جمعه ندوشن خواستار الحاق روستای خود به بخش ندوشن شدند.

امام جمعه ندوشن هم ضمن قدردانی از مسئولان کشور و استان در خصوص رسیدگی به خواسته و آرزوی دیرینه مردم بر اجرایی شدن مصوبه دولت تاکید کرد.

حجت الاسلام محمد جوادی خواستار توجه بیشتر مسئولان به این بخش شد و افزود: مردم ندوشن نجیب، مهمانواز و خونگرم هستند که سالها به دلیل دوری از مرکز استان حق و حقوقشان ضایع شده و مظلومیت هایی را تحمل کرده اند.

امام جمعه ندوشن در پاسخ به خواسته اهالی روستای هفتهر که می خواهند جزء بخش ندوشن باشند؛ خطاب به آنها؛ گفت: خواسته شما را طبق قانون پیگیری می کنیم و قطعا مسئولان نیز به این موضوع رسیدگی خواهند کرد.

بر اساس مصوبه اخیر دولت، بخش ندوشن به مرکزیت شهر ندوشن از ترکیب دهستان های ندوشن و صدرآباد و بخش بفروئیه به مرکزیت شهر بفروئیه و سورک در تابعیت شهرستان میبد ایجاد می شود.

بر این اساس دهستان سورک به مرکزیت روستای سورک و دهستان صدرآباد به مرکزیت روستای صدرآباد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان میبد ایجاد می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

اعلام خبر انتزاع ندوشن از شهرستان صدوق و الحاق به شهرستان میبد اعتراضات شدیدی را در میان مردم و مسئولان شهرستان صدوق به دنبال داشته است و آنها خواستار اصلاح و لغو این مصوبه هیات دولت شدند.

ندوشن با بیش از پنج هزار نفر جمعیت از سال 1376 با مصوبه دولت با تشکیل شهرستان صدوق به این شهرستان محلق شده بود.

تکمیل طرح های نیمه تمام گاز رسانی و آبرسانی به ندوشن، ایجاد امکانات زیر بنایی برای ایجاد اشتغال از جمله خواسته های اساسی مردم ندوشن است.

مردم ندوشن و میبد سالها به دلیل فاصله کوتاه مکانی روابط اقتصادی و تجاری تنگاتنگی با هم دارند.