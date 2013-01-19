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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

موسوی‌نیا تشریح کرد:

آماده‌سازی مردم برای پذیرش غیبت امام زمان توسط امام حسن عسکری

آماده‌سازی مردم برای پذیرش غیبت امام زمان توسط امام حسن عسکری

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: امام حسن عسکری با اقدامات مختلف مردم را برای غیبت امام زمان(عج) آماده می‌ساخت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدنورالله موسوی‌نیا صبح شنبه در نشست فعالان تبلیغی بوشهر با تسلیت شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) اظهار داشت: یکی از فعالیت‌های امام عسکری، آماده‌سازی مردم برای پذیرش غیبت امام زمان (عج) بود.

وی اضافه کرد: یکی از فعالیت های امام عسکری (ع)، آماده سازی مردم برای پذیرش غیبت امام زمان(عج) بود از این رو ایشان، کمتر با مردم تماس می‌گرفت و جز نواب و یاران خاص خود، کسی را به حضور نمی‌پذیرفت و فقط به واسطه آنان مشکلات دینی مردم را حل می‌کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: آن حضرت گاه دستورهای دینی خود را به وسیله نامه هایی، به علما می‌نوشت و با چنین شیوه‌ای قصد داشت زمینه غیبت امام مهدی (عج) را آماده کند و مردم را به دوری امام عادت دهد به گونه ای که غیبت امام زمان(عج) برای آنان غیرمعمول و ناآشنا نباشد.

وی اخلاق الهی و سیرت نبوی حضرت امام عسکری(ع) را موجب نفوذ معنوی گسترده‌ای در بین مردم دانست و اضافه کرد: این عامل باعث می‌شد که وقتی امام از منزل بیرون می‌آمدند، مردمان برای دیدار و پرسیدن سئوالات خود، در برابر منزلشان صف می‌کشیدند.

حجت‌الاسلام موسوی‌نیا در ادامه با اشاره به رفتار خلفای عباسی با آن حضرت، بیان داشت: خلفای عباسی از هرگونه اعمال فشار و محدودیت نسبت به امامان دریغ نمی کردند.

وی ادامه داد: خلفای عباسی که از نفوذ معنوی امام بیم داشتند و مشاهده می‌کردند که محدودیت‌ها و فشارهایی که بر ایشان وارد می‌کنند، اثر معکوس دارد و روز به روز بر محبوبیت ایشان در بین مردم افزوده می‌شود، امام را به زندان افکنده تا مانع ارتباط ایشان با مردمان شوند و به خیال خود از نفوذ معنوی شخصیت والای امام بکاهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به مراقبت پیوسته خلفای عباسی از زندگی ایشان، خاطرنشان ساخت: این محدودیت‌ها در عصر امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام به اوج خود رسید.

وی افزود: در زمان امام یازدهم شدت بیشتری یافت زیرا در زمان ایشان پیروان اهل بیت به صورت یک قدرت عظیم درآمده و حکومت عباسیان را مشروع و قانونی نمی‌دانستند و معتقد به امامت فرزندان علی(ع) بودند.

کد مطلب 1794574

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