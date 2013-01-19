به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدنورالله موسوی‌نیا صبح شنبه در نشست فعالان تبلیغی بوشهر با تسلیت شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) اظهار داشت: یکی از فعالیت‌های امام عسکری، آماده‌سازی مردم برای پذیرش غیبت امام زمان (عج) بود.

وی اضافه کرد: یکی از فعالیت های امام عسکری (ع)، آماده سازی مردم برای پذیرش غیبت امام زمان(عج) بود از این رو ایشان، کمتر با مردم تماس می‌گرفت و جز نواب و یاران خاص خود، کسی را به حضور نمی‌پذیرفت و فقط به واسطه آنان مشکلات دینی مردم را حل می‌کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: آن حضرت گاه دستورهای دینی خود را به وسیله نامه هایی، به علما می‌نوشت و با چنین شیوه‌ای قصد داشت زمینه غیبت امام مهدی (عج) را آماده کند و مردم را به دوری امام عادت دهد به گونه ای که غیبت امام زمان(عج) برای آنان غیرمعمول و ناآشنا نباشد.

وی اخلاق الهی و سیرت نبوی حضرت امام عسکری(ع) را موجب نفوذ معنوی گسترده‌ای در بین مردم دانست و اضافه کرد: این عامل باعث می‌شد که وقتی امام از منزل بیرون می‌آمدند، مردمان برای دیدار و پرسیدن سئوالات خود، در برابر منزلشان صف می‌کشیدند.

حجت‌الاسلام موسوی‌نیا در ادامه با اشاره به رفتار خلفای عباسی با آن حضرت، بیان داشت: خلفای عباسی از هرگونه اعمال فشار و محدودیت نسبت به امامان دریغ نمی کردند.

وی ادامه داد: خلفای عباسی که از نفوذ معنوی امام بیم داشتند و مشاهده می‌کردند که محدودیت‌ها و فشارهایی که بر ایشان وارد می‌کنند، اثر معکوس دارد و روز به روز بر محبوبیت ایشان در بین مردم افزوده می‌شود، امام را به زندان افکنده تا مانع ارتباط ایشان با مردمان شوند و به خیال خود از نفوذ معنوی شخصیت والای امام بکاهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به مراقبت پیوسته خلفای عباسی از زندگی ایشان، خاطرنشان ساخت: این محدودیت‌ها در عصر امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام به اوج خود رسید.

وی افزود: در زمان امام یازدهم شدت بیشتری یافت زیرا در زمان ایشان پیروان اهل بیت به صورت یک قدرت عظیم درآمده و حکومت عباسیان را مشروع و قانونی نمی‌دانستند و معتقد به امامت فرزندان علی(ع) بودند.