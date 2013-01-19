راه اندازی سومین مرکز اشتغال زایی "کوثر " در شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم جراحی مسئول اداره امور بانوان شهرداری منطقه 3 تهران توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار و بستر سازی مناسب برای ایجاد شبکه اشتغال خانگی و در آمد پایدار برای آنان را از مهمترین اهداف راه اندازی مراکز کوثر عنوان کرد و افزود: مرکز کوثر 3 در زمینه تهیه و توزیع مواد غذایی آماده طبخ در میدان میوه و تره بار اختیاریه جانمایی شده است و به زودی افتتاح می شود.



جراحی در ادامه به فعالیت سایر مراکز کوثر در منطقه 3 اشاره کرد و افزود: مرکز کوثر 2 که به تولیدات لباس و عفاف و حجاب اختصاص دارد در بوستان نصر و محله قبا واقع شده است و مرکز کوثر 1 نیز در زمینه آموزش تخصصی ، نمایشگاه و فروشگاه زیور آلات بانوان فعالیت می کند و در محله زرگنده واقع شده است.



جراحی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بدون مشارکت زنان نمی توان به توسعه پایدار دست یافت خاطر نشان کرد: شهرداری با ایجاد بستر مناسب در نقش آفرینی بانوان پیشگام بوده و مدیریت شهری نیز با توجه ویژه به این موضوع فرصت های مناسب را برای رشد و تعالی بانوان فراهم کرده است.