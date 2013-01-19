ازدواج همراه با بینش، آگاهی و مشورت بزرگان هرگز متلاشی نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی ارجمندی در همایش زندگی زیبا در تالار قصر طلایی زاهدان اظهار داشت: اگر جوانان در ازدواج از معیارهای اسلامی و مشورت و راهنمایی بزرگان استفاده کنند، قطعا خیلی از مشکلات زندگی برای آنها سهل و آسان می ‌شود و هیچ زلزله ای نمی تواند آن را خراب کند.

وی گفت: خانواده ‌ها باید سطح توقعات جوانان را پایین آورده و رسم و رسوم زندگی ساده اسلامی، عاقلانه و عاشقانه را به آنان آموزش دهند.

وی افزود: در سیستان و بلوچستان نگاه به ازدواج همچنان سنتی است و دستخوش القائات و رسومات امروزی قرار نگرفته به همین دلیل سنت حسنه ازدواج به نسبت سایر استان‌ ها در این منطقه آسان‌ تر برگزار می شود.

فرماندار زاهدان با اشاره به اینکه تمامی دستگاه ‌ها موظف به ارائه الگوهای مناسب ازدواج به جوانان هستند، بیان داشت: مدیران و مسئولان باید زمینه ازدواج آسان برای جوانان را فراهم کنند.

مدیرکل مجموعه شرکت‌ های برتر کشور نیز در این همایش گفت: مجموعه شرکت‌ های سبک برتر مشهد در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، هشتمین همایش ملی معرفی کالا و خدمات مرتبط با زوج‌ های جوان در مرحله عقد را برگزار می ‌کند.

مسیح فلاح گفت: ترغیب جوانان به سمت سنت حسنه ازدواج، ارائه راهکارها و مزایای ایجاد ارتباط مستقیم میان مصرف کننده، تولید کننده و خدمات دهنده از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

وی افزود: ارائه کالا و خدمات مربوط به ازدواج در بالاترین سطح کیفیت با کمترین هزینه از دیگر اهداف مجموعه شرکت ‌های سبک برتر است.

وی اظهار داشت: سال آینده استان های کرمان، خوزستان، آذربایجان شرقی، اصفهان و البرز میزبان این همایش ملی خواهند بود.

وی گفت: با برنامه ‌ریزی های صورت گرفته سال 93، در برج میلاد جشن بهره ‌مندی کل کشور از همایش خانواده زندگی زیبا برگزار خواهد شد.