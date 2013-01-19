به گزارش خبرگزاری مهر، جوکوویچ وقتی در رقابتهای اوپن استرالیا با "رادک استپانک" بازی می کرد مصاحبه اوپرا با دوچرخه سوار آمریکایی در استرالیا پخش می شد. جوکوویچ بعد از بازی در کنفرانس خبری اعلام کرد آرمسترانگ باید تاوان دروغ هایی را که به مردم گفته را پس دهد.

مدافع عنوان قهرمانی اوپن استرالیا گفت: به نظر من حضور ورزشکاری مثل او برای ورزش باعث سرافکندگی است. او متقلب است و با کارهایش و داستان زندگی اش بسیاری از مردم را در تمام نقاط جهان گول زده است. به نظرم آنها باید تمام عناوین او را پس بگیرند، این راه موفق شدن در ورزش نیست.

وی افزود: او باید تاوان تمام دروغ های این چند سال خود را بدهد. دوچرخه سواری اعتبارش را برای من از دست داده، من معمولا رقابتهای او را تماشا می کردم اما اکنون دیگر اعتبار این ورزش برای من وجود ندارد. می دانم دوچرخه سوارهای زیادی در تمام دنیا سخت تلاش می کنند و از داروهای نیروزا استفاده نمی کنند.

جوکوویچ ادامه داد: اما برای من قابل قبول نیست که آنها هر روز یا یک روز در میان 200 مایل را رکاب بزنند. رقابتهای سنگین جیرو دی تالیا، توردوفرانس برای دوچرخه سواران بسیار سخت است و می بینید که افرادی مثل لانس آرمسترانگ و دیگر قهرمانان بزرگ برای قهرمانی در این رقابتها داورهایی را مصرف می کنند.

آمار فدراسیون جهانی تنیس نشان می دهد در سال 2011 تنها 18 تست دوپینگ از تنیسورهای بزرگ جهان گرفته شده است و جوکووویچ می گوید در 6 یا 7 ماه اخیر هیچ آزمایش خونی از او گرفته نشده است.

اما جوکوویچ 25 ساله در حمایت از حرف های اندی ماری معتقد است در تنیس به ندرت دوپینگ رخ می دهد. او می گوید: به نظر من تنیس یکی از پاک ترین و رقابتی ترین رشته های ورزشی در جهان است. در تنیس به ندرت دوپینگ اتفاق می افتد و ما تلاش می کنیم هویت این ورزش را در نگاه مردم حفظ کنیم.