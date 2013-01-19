دستبند پلیس بر دستان یکی از اراذل هریس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر رزاقی صبح امروز در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام شکایت های مکرر مردمی مبنی بر ایجاد رعب و وحشت در شهر بخشایش توسط فردی به هویت ر .خ ، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این فرماندهی طرح دستگیری اراذل و اوباش را دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: عوامل انتظامی پس از انجام کارهای اطلاعاتی و هماهنگی با مقام محترم قضایی نامبرده را با مقداری مواد مخدر از نوع تریاک و شیشه ، کلت کمری پلاستیکی، قمه و اشیای دیگر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به همراه اقلام مکشوفه تحویل مقام قضایی دادند .

فرمانده انتظامی شهرستان هریس بیان کرد: در پایان این طرح اهالی و مردم شهر رضایتمندی و خوشحالی خود را از عملکرد پلیس ابراز کردند.

تداوم اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در مرند

فرمانده انتظامی شهرستان مرند گفت: درراستای تدوام اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده، پس ازشناسایی مناطق آلوده باهماهنگی مقام قضایی نسبت به پاکسازی نقاط آلوده وجرم خیز مرند با حضور واحدهای اجرائی ستادی به مرحله اجرا درآمد.

سرهنگ فرهنگ نوروزی در ادامه گفت: این طرح در سه نقطه متفاوت شهرستان به مرحله اجراء گذاشته شد که در نتیجه آن مقادیری البسه خارجی قاچاق به تعداد 643 ثوب و 68 عدد کیف زنانه کشف و ضبط شد .

این مقام انتظامی بیان داشت: در این عملیات در خصوص برخورد با مزاحمان خیابانی و برخورد با آلودگی صوتی و تخلفات راهور تعداد 4 دستگاه خودرو سورای و تعداد 25 دستگاه موتور سیکلت متوقف و روانه پارکینک شده و بیش از 280 حلقه سی دی غیر مجاز کشف و ضبط شد .

اطلاع رسانی و آموزش‌های اجتماعی از مهمترین ارکان ارتقای امنیت در جامعه است

به منظور ارایه عملکرد و آگاهسازی عموم مردم در جهت پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نشست مطبوعاتی و خبری با حضور فرمانده انتظامی شهرستان مراغه آذربایجان شرقی و جمعی از اصحاب رسانه ها در دفتر فرماندهی این شهرستان برگزار شد.

در این نشست خبری سرهنگ عیسی هاتفی با اشاره به نقش رسانه‌ها در ارائه هرچه بهتر اقدامات این فرماندهی تصریح کرد: اطلاع رسانی و آموزش‌های اجتماعی یکی از مهمترین ارکان ارتقای امنیت در جامعه می‌باشد که اصحاب رسانه تاثیر بسزایی در این حوزه اجتماعی دارند.

در ادامه فرمانده انتظامی ضمن تشریح عملکرد فرماندهی انتظامی و کشفیات و اقدامات اخیر خصوصاً کشف خودرو های سرقتی و جرایم اخیر برخی خلافکاران در قالب ماموران تقلبی موارد آموزشی و هشداری لازم را ارائه و تصریح کرد: زورگیری تحت عنوان مامور و کارمند ادارات دولتی یکی از شایع ترین جرائمی است که برخی از سارقان و تبهکاران از این طریق اقدام به اخاذی و زورگیری می کنند، لذا در این رابطه شهروندان در ابتدای امر و قبل از انجام هرگونه اقدامی صحت و سقم ادعای فرد مراجعه کننده را مطلع و از او کارت شناسایی معتبر خواسته و در صورت مشکوک بودن سریعا" مورد را به پلیس110 اطلاع دهند.

لزوم تعامل رسانه ها با پلیس برای ایجاد امنیت روانی جامعه

معاون اجتماعی پلیس آذربایجان شرقی گفت: امروز قدرت تاثیر گذاری رسانه ها بر روی افکار عمومی جامعه برهیچ کسی پوشیده نبوده و نقش رسانه ها در برقراری امنیت روانی جامعه مهم و حساس می باشد.

سرهنگ صمد فرامرزی با بیان مطلب فوق افزود: براساس مطالعات مختلفی که بر روی تاثیر گذاری رسانه ها صورت گرفته است تمامی وسایل ارتباط جمعی به خصوص مطبوعات، تلویزیون و خبرگزاری ها از یک سو قادرند با کارکردهای منفی و تخطی از از اخلاق رسانه ای ، سلامت فکری و اخلاقی آحادجامعه را تهدید والگوهای نابهنجار رفتاری را در جامعه تثبیت نموده و از سوی دیگر با توان بالای خود نرخ وقوع انحراف های اجتماعی را کاهش دهند.

وی در ادامه گفت: نیروی انتظامی با تمام تلاش در حفظ نظم،رعایت قانون و تامین امنیت روانی جامعه فعالیت می کند که در این راستا انتشار اخبار و گزارش های غیر واقعی ، مخدوش و بدون نظر و تحلیل در خصوص رویدادهایی که با امنیت روانی مردم در ارتباط است، قطعاً موجب کاهش احساس امنیت و ایجاد جو بدبینی نسبت به کارکنان خدوم ناجا خواهد شد که این عمل نه به نفع مردم بوده و نه به نفع کشور است.