2530 شاخص در سیستم ساترا شناسایی و استخراج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحمتی نیا در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین که ظهر شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: نظام ملی شاخص های توسعه با هدف تحقق ماده 182 در استقرار نظام یکپارچه برنامه ریزی و توسعه سرزمینی و قانون برنامه پنجم توسعه امور آمایش و توسعه منطقه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با کمک معاونت برنامه ریزی دستگاهای ملی و منطقه ای، نظام می شاخص های توسعه را طراحی و پیاده سازی کرده است.

وی افزود: این نظام، سیستمی مرکب از سیاست ها، شاخص ها، استانداردها، شبکه های دسترسی، ،ناوری ها، داده ها، سازمانها و نیروی انسانی است که امور مختلف تولید و جمع آوری، دسترسی و استفاده بهینه از شاخص ها و داده ها، آمارها و اطلاعات مرتبط را تسهیل و هماهنگ سازد.

رحمتی نیا تصریح کرد: 2530 عنوان شاخص های ارزیابی شامل اطلاعات توصیفی، با 426 لایه اطلاعات جغرافیایی و دانش نامه توسعه با 471 موضوع در سه سطح و محدوده جغرافیایی ملی، استانی و شهرستانی، 38 هزار فیش مطالعاتی همراه با کتابخانه الکترونیک با بیش از یک هزار و400 فایل رقومی از سوابق آمایش کشور است.

این مسئول گفت: مستندات این نظام در هفت جلد در بیش از1500 صفحه در یک لوح فشرده به معاونت برنامه ریزی دستگاههای ملی و منطقه ای ویرایش نهایی شده که این روند ادامه خواهد یافت.

وی یادآورشد: سامانه ساترا در تهیه گزارش ها کمک موثری در تهیه گزارش های اقتصادی، عمرانی و نظارتی، وضع موجود در تمام سطوح استانی و ملی، مکان یابی فعالیت ها در پهنه سرزمین و مطالعات توسعه با هزینه و زمان کمتری انجام خواهد شد.

رحمتی نیا اظهارداشت: با توجه به درگیر شدن حداقل300 کارشناس دولت در هر استان حدود9500 نفر از نیروها موظف به ورود اطلاعات وضع موجود سازمان فضایی کشور در حالت های مختلف بر اساس معماری موجود در نظام ملی شاخص های توسعه خواهند شد و با استفاده از 61 سرور در هر استان و 122 مگابایت پهنای باند اینترنت موجود در دستگاههای اصلی در سریعترین زمان ممکن و حداقل هزینه بخش عمده ای از اطلاعات جغرافیایی، توصیفی و محتوایی جمع آوری خواهد شد.

معاون امور آمایش و توسعه منطقه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: با عملیاتی شدن نظام ملی شاخص های توسعه در زمینه ایجاد زیرساختی برای ثیت اطلاعات حین فعالیت دستگاهها، ایجاد پایگاه اطلاعات به هنگام و پویا از وضع موجود سازمان فضایی بخش های مختلف بر پهنه سرزمین و به اشتراک گذاری آنها در بدنه دولت گام موثری برداشته می شود.