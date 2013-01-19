11 کمیته برای مراسم های دهه فجر در دهلران تشکیل شد

حجت الاسلام هادی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال وظیفه خطیری به عهده تبلیغات اسلامی است.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه های دهه مبارک فجر 11کمیته تشکیل شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات شهرستان دهلران افزود: برای برگزاری هرچه بهتر بر نامه ها جلساتی با مسئولان کمیته در شهرستان برگزار شده است.

وی اظهار داشت: این کمیته ها شامل فرهنگی و دانش آموزان، فرنگی و هنری، ایثارگران، ورزش، روستایی وعشایری، بسیج، زنان و خانواده، اصناف، مراسمات و اطلاع رسانی و کمیته امنیت هستند.