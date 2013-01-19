کشف محموله شش میلیاردی قاچاق در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش و هوشیاری پلیس استان بوشهر یک محموله شش میلیارد ریالی کالای قاچاق در استان بوشهر کشف و ضبط شد.

مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح استان خودروهای در حال عبور را مورد بازرسی قرار دادند.

پلیس 12 دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق را در این طرح شناسایی و توقیف کرد. ارزش کالای کشف شده بالغ بر شش میلیارد ریال برآورد شده است.

برگزاری مسابقه قرآنی وی‍‍ژه دهه فجر در کنگان

مسئول امور فرهنگی تبلیغی و تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی کنگان از برگزاری مسابقه قرآنی وی‍‍ژه دهه فجر در سطح خانه های قرآن وابسته به این اداره خبر داد و گفت: دهه فجر مقطعی است که در آن ایران اسلامی به یمن حضور حضرت امام خمینی (ره) و الهام بخشی ایشان از قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام به سوی نظام متعالی اسلامی سوق داده شد.

حسین احمدی در ادامه افزود: در راستای انجام فعالیت های قرآنی در دهه فجر، مسابقه قرآنی با همت اداره تبلیغات اسلامی کنگان در سطح همه موسسات و خانه های قرآنی این شهرستان برگزار شده است.

وی اضافه کرد: این آزمون شامل معلومات قرآنی است که به صورت کتبی برگزار می شود.

پرداخت 151 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی در استان بوشهر

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: 540 میلیار ریال تسهیلات برای اشتغال افراد تحت پوشش کمیته امداد و روستاییان این استان در قالب خود اشتغالی و مشاغل خانگی اختصاص یافته است.

فرید محبی اظهار کرد: از این مبلغ 151میلیارد ریال برای اشتغال روستایی است که ثبت نام متقاضیان از 15 دی جاری آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد و پس از پایان مهلت، کمیته امداد پرونده ها را بررسی و برای پرداخت تحویل بانک های عامل خواهد داد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر بیان کرد: تلاش ما در کمیته امداد ایجاد فرصت‌های اشتغال برای مددجویان است تا به اهداف خود برای خودکفایی آنان برسیم.

افتتاح کارگاه آموزشی طراحی ومجسمه سازی ویژه بانوان در شهرستان گناوه

همزمان با فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر کارگاه آموزشی (طراحی ونقاشی)ویژه بانوان در فرهنگسرای ارشاد اسلامی گناوه دائر شد.

حمید نوبری مسئول روابط عمومی ارشاد گناوه گفت: بنا به درخواست متقاضیان هنرآموز بویژه (خواهران) برای راه‌اندازی رشته‌های هنری طراحی و مجسمه‌سازی و وجود مربیان مجرب، مسئول فرهنگ‌سرای ارشاد اسلامی اقدام به ثبت نام به منظور برگزاری این کلاس‌ها کرده است.

وی افزود: این کارگاه همه روزه جزروزهای جمعه از ساعت 16الی 18در محل فرهنگسرای ارشاد گناوه دائرمی باشد.

اعطای وام کار گشایی به 242 نفر از مددجویان کمیته امداد گناوه

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گناوه از اعطای وام کار گشایی به 242 نفر از مددجویان کمیته امداد گناوه خبر داد.

اکبر علیپور اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون 242 خانوار از وام های کار گشایی کمیته امداد امام خمینی این شهرستان بهره مند شدند.

وی افزود: پرداخت وام کارگشایی به یک میلیارد و 913 میلیون ریال و در راستای حمایت از افراد نیازمند اقشار آسیب پذیر بوده است.

وی یادآور شد: این وام‌ها بین پنج میلیون ریال الی 10 میلیون ریال پرداخت شده است.