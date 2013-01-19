شبکه آمریکایی "یو اس ای تودی" در سایت خود با پرداختن به اظهارات علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت : دیپلمات ایرانی در تاکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و در رد درخواست غرب برای توقف غنی سازی اورانیوم تصریح کرد ایران حتی یک لحظه هم غنی سازی را متوقف نخواهد کرد.

روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" نیز با اشاره به اظهارات علی اصغر سلطانیه، اظهارات وی را تاکید مجدد بر موضع طولانی مدت ایران در خصوص برنامه هسته ایش خواند که برنامه هسته ایش را برای غنی سازی اورانیوم در راستای اهداف صلح آمیز می داند و معتقد است که براساس NPT ، غنی سازی اورانیوم حق ایران است.

سایت صهیونیستی" ینت" با پرداختن به اظهارات سلطانیه نوشت : با وجود درخواست غرب از ایران برای متوقف کردن برنامه هسته ایش، این دیپلمات ایرانی گفت که کشورش به غنی سازی اورانیوم ادامه خواهد داد.

شبکه تلویزیونی "فاکس نیوز" آمریکا نیز با اشاره به اظهارات سلطانیه نوشت: یک دیپلمات ایرانی با تاکید بر اینکه ایران یک لحظه هم غنی سازی را متوقف نخواهد کرد درخواست قدرت های جهانی برای متوقف کردن برنامه هسته ایش را رد کرد.

سایت آمریکایی "دیترویت فری پرس" هم در این خصوص خبر شبکه یو اس ای تودی را منعکس کرد.