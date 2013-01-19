تیراندازی به خودرو حامل وزیر دفاع لیبی در فرودگاه طبرق

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که کاروان حامل وزیر دفاع لیبی هنگام خروج از فرودگاه طبرق در شرق لیبی هدف تیراندازی قرار گرفت.

به عاملان تیراندازی و جزئیات بیشتر در خصوص این حادثه، اشاره ای نشده است.