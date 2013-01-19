  1. بین الملل
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۶

خبر فوری/

تیراندازی به خودرو حامل وزیر دفاع لیبی در فرودگاه طبرق

تیراندازی به خودرو حامل وزیر دفاع لیبی در فرودگاه طبرق

شبکه های تلویزیونی عرب زبان لحظاتی پیش از تیراندازی به خودرو وزیر دفاع لیبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که کاروان حامل وزیر دفاع لیبی هنگام خروج از فرودگاه طبرق در شرق لیبی هدف تیراندازی قرار گرفت.

به عاملان تیراندازی و جزئیات بیشتر در خصوص این حادثه، اشاره ای نشده است.

کد مطلب 1794633

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